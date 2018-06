La Municipalidad de Leandro N. Alem informó que transmitirá los partidos de Argentina en pantalla gigante para que todos los vecinos puedan disfrutarlo a lo grande.

La cita será los días: Argentina Vs. Islandia el 16/6 a las 10; Argentina Vs. Croacia el 21/6 a las 15; Argentina Vs. Nigeria el 26/6 a las 15.

Vedia: Centro Cultural Arturo Jauretche

Alem: Gimnasio Municipal

Alberdi: CIC (Centro Integrador Comunitario)

El Dorado: Escuela secundaria