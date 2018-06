Conocchiari: "desearíamos que no haya violencia pero hay que enfrentar la problemática"

Tras la inauguración del Refugio para Víctimas de Violencia de Género, el intendente de Leandro N. Alem, Alberto Conocchiari, habló sobre la problemática y la importancia de contar con esta obra en el distrito.

"Si bien es una problemática que desearíamos que no existiera, hay que afrontarla, la realidad indica que incluso se ha incrementado, cada vez hay más casos, lamentablemente, y los que tenemos responsabilidades públicas tenemos que estar con la cabeza bien abierta y obrar con mucha sensibilidad" dijo Conocchiari y agregó "no es solamente lo que uno piense, lo que uno diga, sino lo que haga y, por eso, salir al encuentro de esta problemática y darle un paliativo; en realidad tenemos que trabajar todos los días para que no haya violencia, pero cuando la hay, darle esta posibilidad de darle un abrigo, un lugar seguro".

Por otro lado, el intendente dijo que "nos pasó cuando inauguramos el hogar para personas con discapacidad, seguramente no va a faltar la voz que diga “¿Cuánto gastaron y para cuánta gente?”, no importa para cuántos, ojalá sea para nadie, pero mientras tanto a las cosas hay que hacerlas y pararse siempre del lado de la gente, lo importante es no ignorar o que no nos sea indiferente esta problemática". Y agregó "creo que hemos dado un gran paso para afrontar esta problemática y lo vivo con compromiso, como un logro de toda la comunidad, con esta obra, hoy, creció todo el distrito".

"Tenemos mucho compromiso al respecto, queremos seguir trabajando para la gente, estamos en tiempos donde se empieza a diferenciar a la dirigencia por esto, dónde uno tenga puesta la mirada. Algunos se preocupan por los posicionamientos personales y trabajan para lograr un cargo, un beneficio económico personal, lo que sea, y otros estamos dispuestos a hacer las cosas con esta mirada, para bien de los demás, que es como debe ser, tampoco es un mérito extraordinario. Las responsabilidades públicas, sobretodo en los cargos electivos, estamos en un lugar porque la gente nos elige para que estemos, sino no estaríamos", apuntó Conocchiari, y agregó "hay que devolverle a la gente la confianza y poner todo el esfuerzo al servicio de las necesidades que haya, que son muchas, son muy variadas, hoy es muy fuerte la demanda social, el sistema de salud está desbordado, porque el Estado Nacional y Provincial se retiran, no solo se retiran de la educación, también se retiran de cuestiones de seguridad".

"Hoy una prótesis cuesta entre $50.000 y $80.000 y no hay Ministerio que dé respuesta, a veces el mismo IOMA o el mismo PAMI le piden más y se va la vida en ese tiempo. Como Estado Municipal hay que salir en reemplazo del Estado Provincial y Nacional, ocurre con la medicación, con los insumos, ocurren con tratamientos oncológicos y uno se pregunta '¿El Estado se retira cuando hay una vida en juego?', y si, lamentablemente si", comentó el intendente.