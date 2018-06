El Municipio quiere impedir que cierre la oficina de ARBA

El intendente Alberto Conocchiari trata de impedir el cierre de ARBA en Alberdi.

Ante el inminente retiro jubilatorio de la única y última empleada de la Agencia de Recaudación, el Jefe Comunal vaticinó que le ofrecerá a la Provincia costear el sueldo de un empleado para mantener la oficina en funcionamiento.

Señala que perder a ARBA en Alberdi significaría que los vecinos alberdinos tuvieran que trasladarse a Vedia para realizar los trámites correspondientes.

“No se entiende que el ahorro que se predica el Gobierno se genere de este achicamiento de servicios en los pueblos, va en contra del espíritu de descentralización que siempre tuvimos, va en contra del esfuerzo que venimos haciendo durante años para que, en este caso Alberdi, pero cualquiera de los demás pueblos también crezcan, tengan más cosas, más servicios, tengan dependencia propia y no dependan tanto de la cabecera”, dijo.

El Jefe Comunal también hizo referencia a la suerte que pueda llegar a correr el Registro de las Personas, que también está en una situación similar a la de ARBA “bajo el rótulo de ahorro, seguramente sea el siguiente paso de este Gobierno, y no lo compartimos para nada”.

“Alberdi va a seguir funcionando sin ARBA, pero hoy es ARBA, mañana va a ser el Registro de las Personas, ya no llega el tren, que también es otro reclamo que tenemos en pie, porque es injustificado, porque no puede ser que la provincia exista hasta Junín y de ahí en adelante quede librado al abandono”, dijo.

“Ante esta situación, hemos tomado la decisión junto con el Delegado y los Concejales de ofrecerle al Gobierno de la Provincia costear el empleado de la dependencia, no podemos municipalizar ARBA, porque es una dependencia de recaudación provincial, pero si hace falta le pagamos el empleado también, el edificio ya se lo brindamos”, apuntó Conocchiari.