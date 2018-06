Discapacidad: proyectan la película Aire fresco en Alem

El cineasta linqueño Raúl Chemes, director y actor principal de la película Aire fresco, estuvo en el Hogar Luz San Martín junto a Norma Encina, titular de la Direccción de la Mujer, Tercera Edad y Discapacidad, y el secretario de Gobierno local Hugo González.

El largometraje Aire fresco será rodado en el distrito con auspicio del municipio de Leandro N. Alem y, en una entrevista junto al equipo de prensa del municipio, Chemes transmitió algunos conceptos. La entrevista:

- ¿Cuál es el mensaje de la película?

- Hace varios años que trabajo con discapacidad y después de escribir el guión sentía que esto se iba a expandir. A mí me interesa que la semilla de lo que dice Aire fresco quede en la zona, es una historia muy linda, común, normal, pero que está contada sin golpe bajo, con emoción y con entusiasmo. Pretendo que, si se puede, la peli comience a proyectarse en las escuelas, fundamentalmente en los secundarios, los terciarios, donde las chicas, los varones, los jóvenes van a empezar a ser novios van a tener parejas y la discapacidad puede aparecer, esta película no te va a resolver la vida pero si te va a decir "mira te acordás cuando viste esto, como se luchó, que es lo que pasó", bueno tiene que ser un mensaje.

- ¿Se está proyectando en algún otro lugar?

- El otro día se proyectó en Bragado, se hicieron tres funciones y también se hicieron ocho en Lincoln para el público en general. Tengo que decir que la vieron mas de tres mil personas.

-¿Cómo ve la industria cinematográfica nacional en estos tiempo que corren?

- Ha cambiado la forma con la que el INCA enfoca la situación, no sé si hay más orden o menos orden, la verdad desconozco, no es tan fácil. Ha habido un ajuste, se ha considerado una forma distinta de encarar y de poder realizar una peli, ya no es tan fácil entrar, como en el caso nuestro que somos del interior, y no tenemos tanta experiencia ni tanto nombre, la verdad no es tan simple.

- ¿Cómo encontró el Hogar?

- La verdad me llevé una gran sorpresa, es un lugar de luz, me encanta, está calentito y eso quiere decir que se invierte, hay luz y eso quiere decir que no hay oscuridad, la gente, Norma, las chicas, las empleadas, Miguelito, que está parado ahí y te espera. Cuando la cosa es buena, la verdad, que enseguida salta y hay que defender esto, en esto hay que invertir.