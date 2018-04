Cambiemos pidió a Conocchiari que "imite" a Vidal y baje tasas municipales de los servicios

Los concejales del frente Cambiemos dieron una conferencia de prensa donde expresaron una propuesta de rebaja de tasas en las boletas de servicios públicos: “hicimos propuesta para mejorar el proyecto que presentó el FPV, planteamos la quita de impuestos provinciales en las tarifas de gas y luz, reducir el porcentaje que cobra el municipio para el alumbrado público que es del 19 % en el distrito, hacer un importante trabajo de concientización y difusión de cómo llegar a la tarifa social, llevarle al gobierno de la provincia de Bs. As. la inquietud para disminuir las diferencias entre Capital y Gran Buenos Aires con el resto del país. Por eso pedimos el pase a comisión. La Gobernadora María Eugenia Vidal tomó la posta y llevó adelante la rebaja de impuestos provinciales, y en las próximas facturas ya se verá el impacto, eso es tomar conciencia, no es declarativo es hacer lo que hay que hacer.”

“Nosotros esto lo hemos denunciado desde hace años, que iba a ser el problema del futuro, y hoy lo tenemos, la realidad es que si no se sinceraban las tarifas nos quedábamos sin energía, toda esta sesión se dio en un marco de violencia que no corresponde, y esto no debe suceder, entendemos que en la política debe haber dialogo y estamos en contra de toda manifestación de violencia", se quejaron los ediles. "Esto no terminó ese día en el Concejo con gritos e insultos a quienes ocupamos bancas de la oposición, sino que el fin de semana continuó en las redes sociales poniéndonos en un lugar inadecuado porque nosotros estamos a favor de mejorar la calidad de vida de la gente y tenemos propuestas para eso", planteó la presidenta de la bancada, Natalia Quintana.