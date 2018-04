El intendente de Leandro. N Alem, Alberto Conocchiari, utilizó su cuenta de Instagram para hablar de los años de gobierno kirchnerista y de lo que considera una “gestión deficiente” como la de Mauricio Macri junto a sus socios de Cambiemos. El jefe comunal afirmó que “los que se robaron todo…también hacían escuelas, universidades y casas”.

En cuanto a la relación que mantiene con la provincia y la nación, el intendente dijo que “hay algunos actos en los que nos colocan en una posición de discriminación política que lamentamos, primero porque hemos hecho lo necesario para cumplir con la relación de trabajo, yo no antepongo los prejuicios políticos a la relación de trabajo, no corresponde, en el medio está la gente y tenemos que gobernar pensando en la gente”.

“Hay cosas que nos preocupan, hay viviendas que no se terminan, hay obras que están paralizadas desde el cambio de gobierno, algunas no serían prioritarias pero otras sí, por ejemplo, la red de agua potable de Fortín Acha que aún no se puede habilitar. Estamos hablando de un servicio básico, hay cosas que se han resentido en esta etapa”, señaló.