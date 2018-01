Gestiones del intendente Conocchiari ante el Ministerio de Seguridad provincial

El intendente Alberto Conocchiari se reunió con el subsecretario de Relaciones Institucionales perteneciente al Ministerio de Seguridad señor Hernán Gómez.

Según lo expuesto por el jefe comunal, planteó al funcionario la agenda más urgente en cuanto a resolución.

En la misma se encuentra la provisión de móviles, de camionetas. “Todos sabemos que hubo, al menos, dos entregas en la región, de las cuales hemos sido excluidos. Suponemos, sin ánimo crítico, que fue por cuestiones políticas. En Junín estuvieron presentes los concejales de Cambiemos, que aplaudían la entrega, cuando en Alem no se le había entregado nada. Esa es la obediencia de vida política, que a veces se vuelve irracional o inconveniente para con los intereses de los vecinos”, afirmó.

“Planteamos la provisión de móviles, porque los últimos que se entregaron eran usados, planteamos el ingreso de la policía comunal, que está en trámite la firma del convenio del régimen de policía comunal, que permitiría recibir algún recurso económico, no dejar de poner plata municipal, seguir poniendo, pero al menos recibir algo, porque no se recibe nada”, dijo Conocchiari.

Aseguró que se les ha ofrecido una suma que es la mitad de lo que cobran los Distritos vecinos.

“Creemos que esto raya lo irrespetuoso, porque estamos solventando un servicio provincial y al momento de ofrecer un paliativo, se ofrece la mitad, como si esto fuera un regateo, sin pensar que esto es un servicio que se le da a la gente y no al Intendente”, opinó.

Apuntó que el reclamo fue en términos amigables.



Efectivos

“Hemos hecho el reclamo de que se reajuste el monto a lo que corresponde, para ponernos en paridad de condiciones con otros Distritos. He reclamado la repatriación de efectivos, ya que de los egresados del 2016 y algunos del 2017, nosotros contribuimos a su reclutamiento, revisación médica, a veces ayudamos a los traslados e ingresan a la Policía , suponiendo que, como era antes, tienen destino local, lo cual nosotros reforzamos, porque es necesario contar con esos efectivos en el Distrito. Pero a partir del comienzo del Gobierno de Cambiemos nos encontramos con la sorpresa de que los mandan a cualquier lado, entonces hay efectivos que tienen que viajar 200 o 300 kilómetros , de hecho en la región ya ha habido algunos accidentes graves. Afortunadamente no con efectivos del Distrito, pero, es una irracionalidad hacerlos viajar cientos de kilómetros para prestar servicio y después retornar cansados en esos largos viajes”, advirtió.

“El cambio ha traído todas estas situaciones inéditas; nosotros lo que queremos que la mayoría de los efectivos que egresan, que son oriundos de acá, vuelvan a nuestros pueblos, porque los necesitamos como efectivos, segundo porque la familia reclama con toda razón de hacerlo, no tienen por qué estar con el corazón en la boca con el hijo prestando servicio en ciudades grandes, ajenas a nuestra realidad en materia de seguridad, y tercero porque nosotros como Municipio hemos colaborado en toda su formación para que después sean útiles en otro lado”, dijo.

Según lo expuesto, el jefe comunal solicitó por el destacamento de Colonia Alberdi. “Queremos tener una sede efectiva y permanente de la autoridad policial en esta localidad”, apuntó.

“Por último hemos pedido una moto de agua, para el control de los espejos de agua, sobretodo en el Balneario de Vedia. Estos son los pedidos que hacemos del conocimiento de la realidad local, pero no es fácil, porque el gobierno provincial está enfocado en cómo llevar a cabo el ajuste, cómo reducir los costos, cómo tener más poder político y nosotros estamos pensando en que nos ayuden a resolver nuestros problemas y que en cuestiones de recursos no se lesione la autonomía del Municipio. Que nos dejen gobernar en base a los intereses de los vecinos y no en base a los intereses de la Gobernadora”, concluyó Conocchiari.