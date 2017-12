Reclaman mejoras en la planta de agua y de tratamiento de residuos

El Municipio de Leandro N. Alem, a través de las ininterrumpidas gestiones del intendente Alberto Conocchiari, sigue solicitando la mejora de la planta de tratamiento de agua potable, cuya concreción significaría una gran mejora en la calidad de vida de los vecinos de todo el Distrito.

De suma importancia también es la planta de líquidos cloacales, que ha sido licitada por la comuna, en varias oportunidades, sin obtener éxito, según lo afirman las autoridades municipales.

Consultado al respecto, el Intendente dijo: “desde el cambio de gestión provincial, hemos mantenido reuniones para tratar el caso y la respuesta siempre ha sido ‘eso hay que hacerlo’ pero hasta el momento no se ha concretado el llamado a licitación, ni hemos visto que se incluya en el Presupuesto del año próximo”.

Oportunamente, hubo audiencias con el ex ministro Edgardo Cenzón y con el ministro de Infraestructura actual Roberto Gigante.

“Trabajamos fuertemente para que se licite por parte de la Provincia o de ABSA (Aguas Bonaerenses S. A.) el ampliamiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales en Vedia, el reacondicionamiento de las redes y las plantas en las localidades de Alem y de Alberdi”, subrayó el Intendente.

Sobre una condonación de deuda impagable para los vecinos y el Municipio, debido a la mala construcción de la planta de residuos cloacales de Alem, hecho ocurrido durante la gestión anterior del Gobierno Provincial de Daniel Scioli, el jefe comunal explicó: “la obra es un desastre, pero funciona porque el Municipio le está poniendo plata continuamente para reparar bombas que se queman continuamente, para que haya servicios de cloacas. Siempre amortiguando el costo real que significaría para los vecinos, el Municipio actúa para que esta obra ineficaz no influya en el bolsillo de los vecinos del Distrito. De todos modos necesitamos que la Provincia asuma sus responsabilidades y haga estas obras de mejoramiento en las plantas de Alem y Alberdi”.

Otro de los pedidos que hizo el Ejecutivo Municipal fue la solicitud de conclusión de la obra de Agua potable en Fortín Acha, que se encuentra paralizada y a la que sólo le faltan colocar tres bombas y algunos detalles menores, que no implicarían una gran inversión para la Provincia. “Debido a malas administraciones en el SPAR no se ha podido finalizar y poner en uso, ya hemos instalado en este organismo y en el Ministerio, la necesidad de que esa obra se termine y se habilite para el uso.

“Es terminarla, inaugurarla y que los vecinos de Fortín Acha tengan agua potable, como antes le dimos el servicio de agua potable a El Dorado y a Colonia Alberdi. Esto es imprescindible, no puede pasar mucho tiempo, no hay razón para que pase mucho más, por eso estamos gestionando fuertemente con las autoridades provinciales para que esto se logre”, concluyó el Intendente Municipal.



Trabajos en Fortín Acha

Aprovechando el buen tiempo se continúan con trabajos en distintos sectores del partido de Leandro N. Alem con obras muy necesarias. En esta oportunidad se están realizando trabajos de desagües en la localidad de Fortín Acha, tratando de evitar problemas en las épocas de muchas lluvias.

Seguridad

El Intendente reiteró gestiones ante el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, para que el Distrito de Leandro N. Alem sea prioridad en la entrega de móviles policiales 0 km.

Recordó que en la última entrega provista por el Ministerio se le adjudicaron móviles usados, siendo desigual en la consideración, ya que a otros Distritos se les ha otorgado la disponibilidad de móviles a estrenar.

Aclaró que esto no implica un rechazo al aporte recibido, puesto que cree que Alem tiene que estar en agenda provincial para que, cuando haya una compra, “se nos suministren vehículos nuevos, porque tienen un costo menor de mantenimiento, sino se amplía la injusticia en ese sentido”.

El Intendente reiteró el pedido formal de que sean reintegrados a las dependencias locales los efectivos que fueron dados de alta y tienen domicilio en los pueblos del distrito.

“Nosotros hemos acompañado siempre el proceso de reclutamiento y de inscripción, hemos ayudado en la capacitación facilitando los traslados, hemos hecho gratuitamente los exámenes físicos en el Hospital Municipal y había una tradición de gobiernos anteriores de que los efectivos (a partir de ese trabajo en conjunto) tenían destino en el Distrito y ahora se ha cambiado el criterio”, comentó el jefe distrital.