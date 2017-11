Aumento del gas: el municipio de Alem obtuvo una sentencia favorable en un amparo colectivo

El pasado martes 21 de noviembre se dio a conocer el fallo firmado por el juez Héctor Pedro Plou, del Juzgado Federal de Junín, mediante el cual se notificaba que la sentencia favorable respecto del colectivo conformado por los usuarios y consumidores de Gas Natural por redes del Territorio Nacional, incluidos los usuarios y consumidores de Gas Natural por redes del partido de Leandro N. Alem, integrantes del colectivo originario. También el fallo dejaba expresamente aclarado que los sujetos demandados son el Estado Nacional, mediante el Ministerio de Energía y Minería, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y Camuzzi Gas Pampeana S.A.

Lo llamativo es que reconoce la competencia colectiva y le da un alcance nacional. Dra. Sofía Girón, OMIC de Leandro N. Alem.

Todos aquellos que se sientan con sus derechos vulnerados se podrán presentar en el término de cinco días. Dra. Sofía Girón, OMIC de Leandro N. Alem.

En diálogo con Democracia, la abogada de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Alem, Sofía Girón, contó cómo se llevó adelante esta presentación y la importancia del distrito en este proceso. También se refirió a la cantidad de vecinos que no podían pagar las facturas de gas y de qué manera se le realizó la propuesta al intendente Alberto Conocchiari para realizar la presentación judicial.

- ¿Cuándo comenzaron los trámites para alcanzar este fallo?

- Nosotros estamos en la Oficina de Defensa al Consumidor y realizamos la atención de la gente que presenta problemáticas relacionadas a situaciones de consumo. A partir de que llegó la factura de gas hubo una enorme cantidad de personas que se acercaron con la factura en una mano y con los recibos de sueldo en la otra. Hubo casos de gente jubilada que se acercaba y comentaba que tenía una jubilación de 6000 pesos mientras que debía pagar 1500 pesos la factura de gas. Era tremendo ver eso, entonces nosotros, en la representación y la función pública que tenemos, básicamente, nos vimos en la obligación de realizar una presentación en la Justicia, en defensa de los derechos económicos de todas estas personas que acudieron a nosotros.

-¿Cuándo realizaron la presentación en la Justicia?

-La presentación que hicimos nosotros fue después de la feria judicial, hacia fines de julio, principios de agosto. En esos meses de invierno habían comenzado a llegar las facturas con números exorbitantes.

- ¿Esperaban este fallo y con semejante magnitud?

- Para nosotros esto es totalmente inédito, no lo esperábamos. Por un lado nos satisface porque admite la legitimación procesal del Municipio para ejercer la defensa de los derechos, que afectan a los usuarios, pero lo llamativo es que reconoce la competencia colectiva y le da un alcance nacional. Es decir que nosotros, que representábamos a los usuarios del distrito de Alem, ahora representamos a todos los usuarios del país. De todos modos, no hay una resolución de fondo aún, el juez todavía no determinó si corresponde o no este aumento, eso es lo que a nosotros nos interesa verdaderamente. Por ahora, el gran paso importante fue tomar la causa y admitir el amparo colectivo con alcance nacional. En cuanto a la cuestión de fondo, que es la suba de gas, no hay expedición todavía.

- ¿Cómo sigue el proceso ahora?

- Ahora tenemos que seguir con la causa. El juez determinó que a partir del 21 de este mes, todos aquellos que se sientan con sus derechos vulnerados se podrán presentar en el término de cinco días. Pueden ser personas particulares o colectivos, creemos que va a haber muchos colectivos: tal vez algún otro Municipio o Asociación Civil de Consumidores es probable que se sumen a la causa. Tendremos que continuar con la finalidad inmediata que nosotros pretendemos que es que se decrete la nulidad de la resolución del Ministerio de energía y Minería de la Nación y del Enargas, las resoluciones de aumento. La presentación judicial que se hizo desde la Municipalidad de Alem fue la primera en ser inscripta, por eso el juzgado de Junín asume como fuero de atracción del resto de las causas. Tenemos algunas de Córdoba, otras de Mar del Plata y la famosa de La Plata que el año pasado tuvo la resolución favorable. Todas esas causas, entre otras, ahora están en el Juzgado Federal de Junín, son las que están tramitando, acumuladas bajo el amparo que presentamos nosotros, por eso el Juez Plou hace el llamamiento a otras causas que se puedan presentar. La idea es que sea lo más representativo posible.

- ¿La decisión de hacer la presentación se toma tras el reclamo de la gente?

- Nosotros siempre defendemos los derechos de los usuarios, y reconocemos que la gestión de Alberto Conocchiari se caracteriza por estar al lado de la gente, siempre que se vean afectados los derechos de las personas, Conocchiari va a estar ahí. Había tanta cantidad de personas que se acercaban a la OMIC por el aumento de las tarifas que yo le propuse hacer una presentación judicial y que resuelva la Justicia si correspondía o no correspondía el aumento, él en ningún momento se opuso, al contrario, me alentó a hacerlo.

- ¿Tienen antecedentes de otras problemáticas resueltas mediante esta oficina?

- También iniciamos un proceso contra la empresa de telefonía Claro, acá en la OMIC, porque los usuarios del distrito tenían muy mala señal de la antena, estaba colapsada y nosotros requerimos que instalen una nueva. Se lo presentamos y accedieron a hacerlo, entonces tenemos buena experiencia con los colectivos. Actuar siempre en representación de los derechos de la gente, más allá de los colores políticos, es nuestra responsabilidad.