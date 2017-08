Alberto Conocchiari: “Decidí plebiscitar la gestión, si perdemos me voy a mi casa”

A UNA SEMANA DE LOS COMICIOS

Alberto Conocchiari atraviesa su quinto mandato como intendente del partido de Leandro N. Alem y se postula como primer candidato a concejal en la lista Unidad Ciudadana, encabezada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En una entrevista con Democracia, Conocchiari aseguró que su candidatura está lejos de ser una testimonial y que pone a disposición de la gente su mandato para que los vecinos ratifiquen o rectifiquen su elección como intendente comunal.

- ¿Qué expectativas tienen para las próximas elecciones?

- Como ha sido en anteriores oportunidades, nosotros formamos parte de una gestión que tiene como eje el trabajo, todo lo que se ha hecho, lo que se hace y lo que hará en adelante. Parte de la propuesta para los vecinos es que no se evalúen tanto los discursos o el marketing político, sino la realidad, los hechos. Que confronten los hechos y en base a eso definan el voto. Nosotros trabajamos con mucha intensidad, hacemos una reflexión política de la actualidad que estamos viviendo, lo que ocurre con la economía, con lo social, con lo humano. Nosotros somos muy prudentes con los vaticinios electorales y creo que, en definitiva, la gente es la que tiene la palabra y hay que esperar los resultados para saber su opinión. Estimo que va a haber un resultado favorable.

- ¿De qué manera se vive en Leandro N. Alem el clima preelectoral?

- Creo que las cosas no están bien, las familias están sufriendo la suba de los precios, el costo de vida. La performance del modelo neoliberal afecta la capacidad de consumo y la calidad de vida de la gente, se suman los tarifazos salvajes, el deterioro de los planes sociales, educativos, de salud, el funcionamiento del PAMI. Nosotros no podemos ver la economía desde la relación costo beneficio nada más, esto tiene un contenido social y humano, el Estado tiene que tratar de que todos los sectores estén mejor, protegiendo a los más débiles, garantizando inclusión.

- ¿Qué lectura hace del desempeño de Sergio Massa y Florencio Randazzo, los referentes de 1País y Cumplir?

- Creemos que Massa es más de lo mismo, porque no intenta resistir con seriedad estas políticas neoliberales, más bien las acompaña legislativamente, más allá de que públicamente haga declaraciones sobre lo que la gente quiere escuchar, eso no resuelve nada. En cuanto a la opción de Randazzo, de Cumplir, vemos que desembarca en los pueblos a repartir mercadería y planes, es como la típica metodología electoral, de buscar punteros para repartir limosna preelectoral, eso tampoco sirve.

- ¿Cómo es la relación con los gobiernos provincial y nacional, teniendo en cuenta que no concuerdan políticamente?

- Con el correr del tiempo veremos qué actitud toman los gobiernos provincial y nacional con nosotros. Hay algunos actos en los que nos colocan en una posición de discriminación política que lamentamos, primero porque hemos hecho lo necesario para cumplir con la relación de trabajo, yo no antepongo los prejuicios políticos a la relación de trabajo, no corresponde, en el medio está la gente y tenemos que gobernar pensando en la gente. Hay cosas que nos preocupan, hay viviendas que no se terminan, hay obras que están paralizadas desde el cambio de gobierno, algunas no serían prioritarias pero otras sí, por ejemplo, la red de agua potable de Fortín Acha que aún no se puede habilitar. Estamos hablando de un servicio básico, hay cosas que se han resentido en esta etapa.

- ¿Cómo se atraviesa la era Macri en el distrito y cuáles cree que van a ser las principales incidencias a la hora de votar?

- La gente siente el impacto en lo personal, lo vemos en las ventanillas del municipio, en las demandas de atención de salud, de asistencia social, de empleo, es apreciable a simple vista. La gente pide trabajo. No hay despidos masivos como en las grandes urbes porque no hay grandes industrias, pero sí hay un goteo permanente de desempleo. Todo eso va a incidir en la decisión del voto, la lógica indica que sea así, excepto que el marketing reemplace a los contenidos de la política. Veo con preocupación que se reemplace la esencia de la política por el marketing, por el lenguaje, es una estrategia vacía de contenido, está todo muy diseñado para captar la adhesión de la gente.

Si ganamos la elección continúo en el cargo de intendente y si perdemos la elección me voy a mi casa, a colaborar desde afuera.

Nosotros no podemos ver la economía desde la relación costo beneficio nada más, esto tiene un contenido social y humano.

- ¿Cómo imagina su futuro político y personal después de estas elecciones?

- La verdad es que lejos estoy de estar preocupado por mi situación personal, lo que me preocupa es la sociedad. En lo personal he tomado dos decisiones políticas recientemente: una es abstenerme de ser candidato a senador porque, más allá de lo que pueda aportar desde la experiencia en el distrito, es una modesta señal de que la política no es matar o morir por un cargo, por un posicionamiento personal. La otra decisión que tomé recientemente fue la de encabezar la lista en esta elección intermedia. Esto no tiene que ver con una candidatura testimonial, como ha pasado en otros casos, lo que decidí es plebiscitar la gestión, es decir, pongo el mandato a disposición de la gente, para que la gente ratifique o rectifique esa confianza. Concretamente, si ganamos la elección continúo en el cargo de intendente y si perdemos la elección me voy a mi casa, a colaborar desde afuera. No pretendo tener heroísmo ni magnificarlo como gesto personal, son expresiones concretas de cómo yo entiendo a la política y cómo la llevo a la práctica. Se trata de saber si uno sigue contando con el aval de la gente. Estoy muy tranquilo, respeto lo que la gente decida, no estoy preocupado por mi situación personal, pero sí por cómo se está deteriorando la calidad de vida de los vecinos.



- ¿Cuál es el mensaje a los ciudadanos en este tramo final de la campaña?

- Damos un mensaje esperanzador pero no desde el marketing, no hablo de la luz al final del túnel ni del segundo, tercero, cuarto o quinto semestre. Ya hemos atravesado situaciones difíciles en Argentina y ha costado recuperar la calidad de vida de la gente pero creo que se puede volver a hacer y que hay que cambiar el rumbo, la democracia da esta oportunidad. Es una elección intermedia pero importante, no hay que subestimarla, tiene relevancia y el vecino tiene toda la libertad para elegir pero tiene que plantearse cuestiones básicas, replantearse si su familia está mejor o peor que antes. El vecino tiene que votar con libertad pero de manera responsable.