Presentaron el portal educativo del Municipio de L. N. Alem

Con la presencia de Inspectores, directivos y docentes de los establecimientos educativos del distrito fue presentado el Portal Educativo Municipal. El evento tuvo lugar en la biblioteca Municipal. Ahora, los alumnos, docentes y padres del distrito poseen una nueva herramienta de acceso al conocimiento, de interrelación y juego.

La creación del Portal Educativo personalizado de la Municipalidad de Leandro N. Alem, que se titula MAGNAPLUS, es un instrumento para acceder al conocimiento, realizar investigaciones y tareas desde la escuela, la biblioteca o cada uno de los lugares con conectividad de todo el distrito de L. N. Alem Esta iniciativa permitirá el enriquecimiento, siendo considerada una puerta al conocimiento abarcando a todos los niveles en los estudios, en relación y comunicación con el mundo y los adelantos tecnológicos.

Además, el Portal Educativo permitirá tener una fuente confiable y segura de acceso al conocimiento on line. El portal web cuenta con contenidos educativos validados por un consejo consultivo y más de 175 especialistas interrelacionados con redes educativas y en diversas áreas del saber.

La propuesta está diseñada con altos niveles de confiabilidad y será navegable con parámetros de seguridad para menores, lo que garantiza el no ingreso a sitios no conocidos.

Por otro lado, permitirá consultar desde Biblioteca Online, materiales para primaria y secundaria, videos educativos, mapa interactivo, mirador web. Desde tablero los alumnos podrán preparar las clases todo esto ligado a compartir y chatear entre amigos. Dentro de la plataforma las docentes tendrán la posibilidad de publicar clases para que los alumnos las puedan consultar, también la posibilidad de subir sus clases al grupo creado y tendrán capacitación docente gratuita.

Al portal se accede desde el Facebook del municipio, o también colocando leandroalem.magnaplus.org, en la barra superior. Una vez ingresado registrarse por Facebook o correo electrónico y empezar a utilizarlo.