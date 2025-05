Feroz incendio destruyó una carpintería y mueblería en Rojas

Los Bomberos Voluntarios de la ciudad de Rojas debieron asistir un gran incendio producido sobre calle Iribarne, en Rojas. Se trata de una carpintería y mueblería que agarró fuego en las primeras horas de la madrugada. Afortunadamente no se registraron fallecidos ni heridos de gravedad. Las pérdidas materiales fueron prácticamente totales.

El hecho ocurrió en el comercio local “El Artesano”, situado entre calles Colón y Fernando de Rojas, que funciona como fábrica de muebles. Según vecinos de la localidad, el incendio tomó viviendas aledañas y terrenos cercanos.

En las primeras horas de la madrugada, cerca de las 06:00 de la mañana, la alarma de Bomberos sonó por primera vez. Para las 07:00 horas, volvió a sonar y el foco de incendio se vio sobre la mueblería.

De esta manera, el personal de Bomberos Voluntarios de la ciudad, cuyo Jefe es Lucas Laborde, debió asistir para neutralizar el fuego. Según el programa local, Radio Rojas FM 92.5, se trató de una casa de fondo largo, que llega hasta la mitad de la manzana.

Los intensos operativos de bomberos, que duraron hasta cerca de las 10:00 de la mañana, se extendieron sobre la carpintería y un taller mecánico, ubicado sobre calle Colón, pues el fuego se esparció sobre gran parte de los fondos de viviendas aledañas. En este sentido, se registró la caída de techos en el taller y un daño material total.

“En estos momentos, los bomberos, con ayuda de gente particular, estaban derribando una pared del negocio, porque corría peligro de derrumbe. Contrataron una maquinaria para que los bomberos no corrieran peligro”, esclareció el periodista Adrián Minadeo, durante el programa radial. Sin embargo, uno o dos bomberos habrían inhalado monóxido de carbono, según la información recibida.

Cabe resaltar, que el personal de Bomberos debió ser asistido por el servicio contra incendios de Carabelas. También, estuvo presente el SAME local y el Servicio Urbano de Rojas, para asistir a posibles afectados y retirar escombros, respectivamente. Del lugar no quedó absolutamente nada. De esta manera, techos y paredes se derrumbaron en ambos locales. Con respecto a las casas vecinas, no se ocasionaron daños en el interior de los hogares, ya que el fuego solo se extendió por los patios adyacentes.

Asimismo, las calles se cortaron hasta dos cuadras a la redonda, con la presencia de la Policía Local y el Cuerpo de Inspectores.

Según la información recibida, una verdulería y un establecimiento donde se reparan objetos de gas no fueron afectadas. Esto, porque entre la última instalación mencionada, y la carpintería, se halla un baldío.

De esta manera, se estima que el cuerpo de Bomberos realizará trabajos hasta cerca del mediodía. Sin embargo, el fuego ya está apagado y la situación controlada, ya que alrededor de las 8:20 horas un chaparrón apaciguó las llamas.

Por último, cabe destacar que los bomberos deberán seguir trabajando para despejar el área y derribar las paredes afectadas, para que no haya peligro de derrumbe.