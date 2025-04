La ciudad de Rojas está cada vez más cerca de tener su propio kartódromo

Para los amantes de la velocidad, pronto la cuidad de Rojas tendrá a disposición su kartódromo, como "en otros tiempos". Es que, impulsada por el Municipio, se conformó una Comisión de la disciplina para llevar adelante este proyecto que, en poco tiempo más, será una realidad.

Uno de los coordinadores de la Comisión, Andrés Detomassi, dialogó con Democracia acerca del estado de la obra y del impacto que tendrá la actividad en la región, entre otros puntos.

Andrés, ¿cómo se origina la idea de contar con un kartódromo en Rojas?

- Tuvimos una conversación hace un año, más o menos, con el Secretario de Deportes de Rojas, Martin Caliguiri, con la idea de hacer un kartódromo. Yo en esa época estaba complicado de tiempo, me parecía medio imposible. Hace tres meses me llamó de vuelta, y hablando nos ofreció el apoyo de la Municipalidad. Me dijo si podía conseguir un grupo de mi confianza como para formar una Comisión Municipal y encarar el kartódromo. Me puse a llamar a algunas personas, son todos chicos que corren en auto, en karting, toda gente de mi confianza. Enseguida armamos una comisión de 15 personas, y ahí armamos un grupo de WhatsApp, de colaboradores, que son unos 40 más, y lo encaramos. Prácticamente estamos en un 80, 90% de terminarlo. Es un proyecto muy lindo. La verdad que estamos muy sorprendidos, ni nosotros podemos creer lo que hemos hecho en dos meses.

¿Toda la obra se logró financiar con fondos municipales?

- La idea era hacer una Comisión Municipal de karting, que la hicimos, con el respaldo de la Municipalidad. La Municipalidad nos iba a ayudar con lo que faltaba de infraestructura, de máquinas, y de ahí en más, una vez que empecemos a generar, a hacer pruebas, carreras, nos íbamos a mantener nosotros e íbamos a ayudar al club (Pescadores). Por suerte hemos conseguido muchas donaciones, lo que son todos los postes para alambrados; todo lo que es maquinaria; tractores; discos; fumigadores; todo lo que se ha usado ha sido todo donado por nuestro grupo de colaboradores. Por suerte hemos molestado muy poco al Municipio. Sí, ellos se hacen cargo de lo que es el alambrador, la persona que viene a diseñar y hacer el circuito, que lo hace Oscar Viola, el dueño del circuito de Salto. Sabemos que es el mejor en este tipo de trabajo, es el circuito número 40 que hace. Con el predio que tenemos, que es hermoso, creo que podemos ser el mejor circuito de la zona. Nosotros somos gente que andamos en todos los circuitos todos los fines de semana y conocemos las falencias de todos los circuitos. Entonces, tratamos de corregir eso, y ver para que quede un circuito excelente aquí en Rojas.

Por lo que decís, piensan ser un centro regional de la actividad, ¿no?

- Sí, en 2011 fue la última carrera que se hizo acá. Rojas es muy "fierrero", acá toda la vida hubo carreras de karting. Después fueron cambiando comisiones del club, que por ahí no les interesaba tanto los autos, se abocaron un poco más en las motos, y todo este sector quedó abandonado. La idea es revivirlo. Ya se acercó muchísima gente vieja del club que vivió toda esta época de los autos, de los karting. Estamos muy contentos con todo lo que nos ha acompañado la gente, lo que nos ha colaborado. No hay día que no te llamen a ver qué precisamos. Prácticamente tenemos todo. Le decimos a todos que hay que esperar un poquito para terminar lo que es compactación. Venimos muy bien, aunque estos días dependemos del clima. Nos tomamos un desafío, más o menos, de unos cuatro meses y estamos en dos meses y ya está casi listo.

¿Cuándo estimás que falta para la inauguración oficial?

- Creo que en un mes ya vamos a estar girando, porque tenemos que hacer unas tres o cuatro pruebas antes de cada carrera, antes de la primera carrera, para ver cómo se comporta el piso. Si bien es un experto el que lo está haciendo, ya sabe más o menos cómo va a quedar, pero queremos hacer un par de pruebas para quedarnos tranquilos, que el piso aguante, que esté todo bien. El fin de semana pasado estuvimos en FEDENOR, fuimos a la carrera y ya nos avisaron que ya tenemos fecha cuando esté listo.

¿El circuito está pensando solo karting?

- Sí, es un kartódromo que está hecho con las medidas, con toda la reglamentación, todo a la perfección. El predio está todo muy lindo, impecable; y la idea es, también, trabajar durante estos meses para poder poner toda una iluminación LED, que es una iluminación nueva que se usa para el kartódromo, que no hay en la zona, no hay ninguna en la región. La idea es hacer el campeonato nocturno de verano, que son tres fechas, con una gran iluminación, sería un circuito modelo. Todo ese tipo de desafíos nos da muchas ganas de seguir. Estamos muy embalados, es un grupo muy bueno que empuja, así que estamos a full.

La región es muy "fierrera", por así decirlo, pero, particularmente, ¿qué tiene Rojas que le ha dado muchos pilotos al país, en distintas ramas?

- Sí, toda la zona es muy fierrera. Acá, en su época, se hacía la Vuelta de Rojas, en la Cupecitas, había pilotos de TC. Después se abocó mucho al rally. Para que tengas una idea, en este momento en Rojas hay 60 pilotos con karting, y que están participando son, más o menos, unos 20, los otros 40 están yendo a entrenar, con idea de correr, pero tienen que viajar para entrenar. O sea que esto les vendría muy bien. Estoy seguro que cuando esos 60 vengan a entrenar acá, van a venir con los amigos, hay un montón de chicos que nunca subieron, que ya están comprando karting. Va a ser algo muy bueno para Rojas, porque al no tener que viajar y poder girar todos los fines de semana, o los días que vos quieras... va a explotar esto, eso no tengo dudas.

Con el kartódromo como horizonte cercano. ¿Piensan desarrollar la actividad con alguna Escuela para pilotos?

- FEDENOR tiene su Escuelita, son los nenes que más vienen a probar, porque ellos recién se inician. Acá hay una persona que tiene una escuela de karting, lo estaba haciendo en un circuito de acá de la zona, que ahora está cerrado, y es muy probable que pueda traer la Escuela, que es para pilotos grandes y chicos. Es muy probable que también haya una escuela de karting para quien quiera aprender profesionalmente.

Por último, Detomassi se tomó un tiempo para agradecer a quienes lo acompañaron en la concreción de este sueño: "Quiero agradecer al Secretario de Deportes, Martin Caliguiri, y a Román Bouvier, por confiar los dos en mí, y a todos los chicos de mi confianza, que están tanto en la comisión como todo el grupo de colaboradores. Tengo muchos chicos que no están en la comisión pero que colaboran al cien por cien, así que acá somos todos iguales.

Agradecerles a todos ellos por el cariño y el apoyo que me dan todos los días para terminar esto", cerró.