De ir a jugar la Copa Sudamericana a terminar detenido: el caso del futbolista rojense Matías Tissera

El futbolista rojense, Matías Tissera, se encuentra viviendo una pesadilla, de la que aún no hay una resolución. Pasó de las luces y el brillo del fútbol a la oscuridad de una celda de la localidad cordobesa de Bower hace más de quince días acusado de extorsión.

Tissera llegó como refuerzo de Huracán a principio de año tras tener un enorme paso por el Ludogorets Razgrad de Bulgaria, donde fue una de las figuras de su equipo y goleador. Por eso mismo, la dirigencia de Parque Patricios depositó su mirada en el rojense para repatriarlo al fútbol argentino.

El ex Ludogorets Razgrad se hizo un lugar en el equipo y en los primeros partidos ya demostró por qué habían confiado en él.

Cuando todo marchaba sobre rieles, su vida dio un giro drástico: cuando Huracán iba a emprender viaje para disputar ante Fortaleza de Brasil un compromiso por Copa Sudamericana, la policía detuvo al goleador, ante el asombro de propios y extraños; el motivo: está acusado de extorsión.

El caso comienza en Bulgaria, en donde Tissera residía. El futbolista compró un terreno valuado en 10 mil dólares a la firma Vilahouse para que le armen una casa prefabricada. La casa jamás se hizo, el futbolista reclamó una y mil veces, pero nunca obtuvo respuestas.

La detención se produjo debido a un pedido de captura emitido por la Justicia cordobesa en relación con una causa de tentativa de extorsión. La acusación se originó a partir de una denuncia presentada por Florencio Ferrara, propietario de una empresa de casas prefabricadas que quebró en 2024.

“Esa firma estafó a más de 600 personas y mi cliente lo único que quería era que le cumplieran con lo pactado o le devolvieran la plata. Una y otra vez charló desde Bulgaria para encontrar soluciones y jamás se las dieron”, indicó su abogado Allende Posse a un medio nacional. “Por eso contactó a alguna gente para que vaya a pedir ese dinero de su parte y éstos se habrían extralimitado”, agregó.

Tissera se encuentra detenido y alojado, en un pabellón especial, en la cárcel cordobesa de Bower, denominado “El Infierno”, a la espera de una resolución, que es incierta. La fiscal Silvana Fernández no cambió su postura sobre la declaración del delantero.

Por su parte, el abogado del rojense sostuvo, ante declaraciones en un medio nacional, que la detención no es correcta y apuntó contra la fiscal que lleva a cabo la causa y exigió que su representado sea liberado. "Su familia depende de él y tiene un hijo de tres años", y agregó: “No estamos de acuerdo con la situación. En febrero nos presentamos, fijamos domicilio y nos pusimos a disposición. La fiscal nos dijo que no había imputación ni pedido de detención. Por eso su detención no es correcta, tendrían que haberlo notificado. No entendemos por qué la fiscal decidió detener a un chico sin antecedentes y decir que es una situación violentísima”.

Según indican medios nacionales, el futbolista prestará declaración en los próximos días, en tanto su abogado solicitará la excarcelación bajo la promesa de que no se va a fugar. La imputación de Tissera es por "extorsión en grado de tentativa", que supone un mínimo de tres años de prisión efectiva en caso de ser encontrado culpable.