Román Bouvier: "Ningún opositor golpea la puerta para colaborar"

A dos años de su validación como intendente, Bouvier habló en exclusivo con Democracia acerca de los temas que más preocupan a los rojenses, como son la inseguridad y la salud. También, hizo referencia a las limitaciones que tienen los municipios hoy en día por la crisis económica, al costo de Tasa de Red Vial y del estado de los caminos rurales, y se mostró crítico con la oposición por no colaborar con su gestión.

- ¿Cuáles son los desafíos de gestión para este 2025?

- Principalmente, es poder terminar todas las obras que anunciamos. Se trata de un paquete importantísimo a partir del cual vamos a transformar la ciudad. Finalizamos la pavimentación del segundo tramo de la Avenida Diego Trillo, vamos a colocar nuevas columnas de alumbrado y a seguir asfaltando. Todos estos trabajos son financiados con recursos propios y su valor es de 2 mil millones de pesos. Se trata de un enorme desafío en un contexto económico complejo donde la caída de los recursos de coparticipación se vienen sosteniendo en estos primeros meses.

- Realizar obras con fondos municipales no debe ser una tarea sencilla en este contexto de crisis…

- Cuesta mucho porque este año el presupuesto provincial se corrió al mes de mayo y no recibimos los fondos que esperábamos tener en marzo y abril, esta situación nos llevó a redirecciones y a ralentizar el esquema de obras. Son tiempos en los que hay que tener mucha austeridad y en los que los municipios enfrentamos desafíos cada vez mayores porque nos estamos convirtiendo en prestadores de servicios. Vemos que el Hospital Municipal de Rojas está abarrotado desde hace más de un año y prácticamente no tiene camas vacías. El servicio de salud creció de manera exponencial y hoy atiende a más gente con obra social que sin cobertura, lo que refleja el deterioro económico que estamos atravesando.

- ¿Cómo están enfrentando la inseguridad que es generalizada en la Región?

- Estamos un poco más tranquilos, pero siguen ocurriendo hechos. Considero que el delito cero es imposible de lograr, pero tenemos que trabajar para que los casos sean los menos posibles. Vamos a invertir más de 500 millones de pesos en cámaras e iluminación en los barrios más oscuros. El sistema de monitoreo estaba obsoleto y nosotros lo cambiamos a tal punto que hoy tenemos cien cámaras más de las que había cuando llegamos al municipio, y la idea es llegar a las 250 o 300 dispositivos para el año que viene y de esta manera tener toda la ciudad monitoreada. Esto es lo que podemos hacer desde el municipio. Después está la parte judicial y legislativa, a mi juicio las leyes deberían cambiar y endurecerse porque hoy tenemos una gran tasa de delincuencia juvenil que saben que no pueden quedar detenidos entonces reinciden en el delito. Y la otra parte es la Policía, que siempre está con escasos recursos, fuimos al acto entrega del Fondo de Seguridad provincial y regresamos contando monedas porque, de $2.700.000 que nos entrega Provincia mensualmente para la seguridad de Rojas, vamos a percibir del fondo un monto que no llega a los 8 millones.

- En consonancia con lo que estamos hablando, recientemente se abrió la convocatoria para crear el Foro de Seguridad.

- Es algo que nosotros hemos convocado en varias oportunidades y la verdad es que nadie se presentó. De acuerdo a la ley, debe estar conformado por representantes de instituciones que tengan personería jurídica de la comunidad, y esto es una limitación porque la gente que está en las instituciones es siempre la misma. Hoy tenemos gente que está viniendo a inscribirse, personas que han liderado las manifestaciones por la seguridad y que se han reunido con el Ayudante Fiscal y la Policía. Para nosotros es importante que los vecinos participen, aporten soluciones y también que vean cuál es la realidad y cuáles son las limitaciones a las que se enfrenta la Justicia, la Policía y el municipio en esta temática.

- ¿Oficialismo y oposición trabajan en conjunto en este tema que es tan sensible para la comunidad?

- No contamos con el acompañamiento de la oposición en la gestión, pero no porque no queramos, de hecho, los invito permanentemente en todos mis discursos para que se acerquen a colaborar porque la seguridad, la salud, la educación y las obras son un problema de todos los habitantes de Rojas. Las puertas de mi despacho están siempre abiertas, pero hoy, el egoísmo y el personalismo, no nos dejan trabajar como quisiéramos.

- El intendente de Pergamino inició una serie de tercerizaciones de servicios públicos que antes estaban a cargo de la municipalidad, ¿crees que esto puede ser algo factible de implementar en Rojas?

- Rojas tiene una fuerte impronta municipal. Años atrás el servicio de limpieza de la ciudad estaba a cargo de una empresa y no funcionó. Considero que, muchas veces, el privado es más eficiente que el Estado, pero yo soy un convencido de que hoy nuestro municipio no puede desprenderse de esta responsabilidad porque tenemos un montón de empleados y, si hacemos una privatización, le tenemos que pagar por un lado a la empresa y por el otro a trabajadores por quedarse de brazos cruzados. Tal vez existan algunos servicios para los cuales se podría comenzar a pensar en su privatización en el futuro, pero esto es algo que hoy no está en la cabeza de este intendente.

- Desde la Sociedad Rural local se han quejado por el mal estado que presentan y sobre el costo de la Tasa de Red Vial, ¿cuál es tu visión acerca de esto?

- Creo que no están disconformes con el estado de los caminos sino más bien con lo que pagan de la tasa. El actual secretario Vial de nuestro municipio, que es miembro de la SRJ está haciendo un inmenso trabajo y puso en orden la cuestión financiera de la secretaría, cuando antes dejaba mucho que desear. En enero presentamos una motoniveladora nueva que fue adquirida con fondos municipales que costó más de 200 millones de pesos, y en estos días el HCD aprobó la compra de una retropala también con recursos propios.

- ¿Consideran desde el municipio bajar el monto de la Tasa de Red Vial?

- No. Nosotros ofrecimos un muy buen descuento por el pago anual que es algo que usan muchísimos productores. Ya les dijimos a las entidades rurales que este año no habrá ninguna rebaja.