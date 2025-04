De Rojas al reconocido Museo Louvre: la artista que logró presentar sus obras de arte en Francia

La artista Agustina Ronconi nació en Rojas hace 31 años. Radicada en la ciudad de La Plata por estudios y trabajo, la joven siempre estuvo vinculada al arte y al dibujo. Desde muy pequeña tomó clases con una profesora de su ciudad natal y a los 15 años obtuvo su propio título de pintura rindiendo todos los exámenes correspondientes en el Instituto Iberoamericano.

Así, continuó pintando hasta que a los 18 años se mudó a ciudad de las diagonales para estudiar arquitectura. En el año 2019 se recibió y comenzó a trabajar en un estudio. Pero, de forma paralela, continuó desarrollando su carrera de artista. “Mi paso por la facultad, además del conocimiento previo que tenía, me permitió seguir experimentando con texturas e irme al abstracto. También aprendí sobre configuración de espacios, tensiones, luces y colores”, sostuvo Agustina en diálogo con Democracia y agregó “siempre, a la hora de pintar, mis colores fueron más vibrantes relacionados a todo lo latinoamericano. Entonces empecé a pintar y me empezaron a convocar de diferentes lugares”.

En ese sentido, la artista contó que rápidamente la invitaron de distintas galerías de arte del país, como el Palacio Barolo de Capital Federal, un emblema arquitectónico. “Me gusta mucho ver lo que genero en las personas cuando ven mi arte. Porque los cuadros no son lindos o feos, sino que tu objetivo es generarle algo al observador”, expresó la arquitecta y añadió: “Una vez, me pasó que una mujer que venía de otro país y había dejado toda su familia atrás, fue a ver una exposición y con una de mis obras se sintió como muy cercana a su país y le generó como una situación de casa y hogar. Para mí esas cosas son las que no tienen precio, que te llenan de alegría y de orgullo”.

Luego de exponer en distintas galerías del país, a Ronconi le llegó una propuesta desde Milán y de distintos lugares pequeños de Europa. Entonces, en algunas mandaba los cuadros, otras eran virtuales, pero siempre intentó estar presente. Hasta que llegó la gran propuesta: el museo de Louvre en Francia.

“Nunca imaginé que aquel primer acercamiento a la pintura en mi infancia me llevaría hasta París. Mi camino en el arte comenzó con lo figurativo, pero al mudarme a La Plata para estudiar arquitectura en la UNLP, mi obra se fue transformando, explorando lo abstracto, las tensiones, las sombras y la composición equilibrada. Hoy, años después, mi arte me llevó a exponer en el Museo del Louvre, en el Salón International d'Art Contemporain - Paris Art Shopping Expo, una de las muestras más prestigiosas de la ciudad”, confesó la artista y completó: “La galería que me convocó tiene una misión que resuena profundamente conmigo: visibilizar el arte femenino en un mundo donde, a pesar de representar la mitad de los artistas, las mujeres ocupan solo el 30% de las galerías”.

En esa misma línea, Agustina manifestó: “Para mí, el arte siempre ha sido un viaje de autoconocimiento, una forma de expresar sensaciones y conectar con quienes observan mis obras. Inspirada en la naturaleza y en el equilibrio entre orden y caos, llego a París con la emoción de compartir mi visión y seguir explorando este camino que nunca deja de sorprenderme”.

Así, contó que la exposición propuesta no solo era soñada por el lugar desde donde la convocaban sino también por la temática: “Estoy atravesada por el feminismo, por querer visibilizar y expresar lo que muchas veces una calla. Más allá de que el lugar es de un sueño, la temática me parecía súper importante”.

Cabe destacar que, la muestra se llevó a cabo del 4 al 6 de abril y fue muy reconocida y aplaudida por el público visitante. Allí, Ronconi no pudo estar presente debido a su embarazo de casi siete meses. “Caí de la importancia de esta muestra recién cuando ocurrió. No había dimensionado la repercusión y la visibilidad que mi arte iba a tener”, declaró y agregó que: “No hay que dejar de soñar, hoy con la globalización del mundo podemos llegar a todas partes. Yo siendo de una pequeña ciudad como Rojas, pude estar en el Louvre y eso es todo un sueño”. que dejar

En cuanto al futuro, Agustina planteó que “ya lo que estoy viviendo es demasiado zarpado, algo que ni llegué a soñar porque era impensado” y concluyó que “me llena mucho mi evolución a nivel artístico”.