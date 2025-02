Sportivo Rojas presentó su grupo de trabajo para la temporada 2025

Encabezada por el Presidente de la institución, José María Gil, Sportivo Rojas realizó anoche la presentación oficial del staff de profesores para la temporada 2025, para sus distintas disciplinas.

Por medio de la conferencia de prensa, que se llevó a cabo en el salón de eventos del club, Gil realizó un repaso de los objetivos deportivos e institucionales del “Tricolor” para este 2025. El titular de la institución estuvo acompañado por los profesores y profesoras que lo acompañarán durante este año. La mayor novedad es la vuelta de EFI (Educación Física Inicial) para que chicos y chicas que concurren a jardines de infantes puedan practicar básquet.

“Este año vuelve EFI y vamos a contar con todas las categorías, ya sea masculino como femenino: Cebollita, Pre-Mini, Sub13, Sub15, Sub17, Sub21, Segunda y Primera”, indicó el Presidente de Sportivo. “Soy más de desarrollar chicos del club, con un proyecto conservador pero que se va a ver más adelante”, agregó.

Tras la palabra de Gil, fue presentado de forma oficial el nuevo entrenador de la Primera División, el juninense Jonathan Psarras, quien estará secundado por Germán Fernández, como asistente; Patricio Rossi, en la preparación física y Jorge Cuello, en la utilería.

Cabe aclarar que Sportivo tuvo una gran temporada (Primera División) en el 2024, donde disputó las finales, en donde cayó ante Argentino.

“Soy un entrenador y viví toda mi vida en formación. Me gusta mucho eso y está bueno que en una ciudad como Rojas se pueda ir construyendo desde abajo hacia arriba”, indicó Psarras. “En cuanto a los resultados deportivos, ojalá que se den rápido, pero si no se dan que no sea una preocupación inmediata; es un proceso que va a llevar un poco más de tiempo”, agregó el flamante entrenador.

“Hay lindo material para trabajar, ojalá podamos sumar algunos chicos más y vamos a intentar aportar algunas cuestiones con los hábitos, con lo cotidiano, mejorar en algunos aspectos y sumar desde ese lado”, completó el juninense.

Staff de profesores

Para E.F.I, Julieta Frontera y Pedro Vázquez.

Premini: Pedro Vazquez y Virginia Gutiérrez

Categorías U-11 Mixto / U-13 Mixto / U-15 Masc./ U-15 Fem. / U-17 Fem. / Mayores, a cargo de Gustavo Maximino

Categorías U-17 / U-21 Masc: Lucas Castro.

Segunda División Masculina: Lucas Castro

Maxi Básquet Femenino: Martina Camarasa.

Primera División Masculina, Jonathan Psarras. Asistente: Germán Fernández, P.F Patricio Rossi, Utilero Jorge Cuello