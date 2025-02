Esta noche se llevará a cabo el tradicional Festival de Carabelas 2025

La localidad de Carabelas se prepara para llevar adelante hoy su Festival 2025. Así, desde las 20, en la plaza Virgen de Luján, se presentarán distintos shows musicales. Además, habrá feria de artesanos y patio de comida a cargo de las instituciones del pueblo. El evento es organizado en conjunto por la Secretaría de Desarrollo Humano, la Secretaría de Desarrollo Productivo y la Dirección de Cultura de Rojas junto con la Delegación de Carabelas.

En el escenario mayor se contará con la presencia de Germán Del Moral, Brian Gibert, Quimsa Ñanns, Chelo “La Bestia”, Tony Lion y el Tigre Goro. Además, se espera la participación de alumnos de la Colonia Municipal.

“El evento no es como los grandes festivales que llevábamos a cabo en su momento, porque los tiempos que vivimos son otros y los costos económicos son altísimos”, reconoció Adolfo Aneo, delegado de la localidad desde hace un año y dos meses, y agregó: “Este año armamos un festival mixto, que tiene un poco de folclore y un poco de baile, que es más o menos lo que la gente hoy requiere”.

En ese sentido, el funcionario dijo que “a la localidad llega mucha gente de pueblos cercanos y también de San Nicolás y Colón”. A su vez, sostuvo que “tanto la grilla como toda la organización fue armada en conjunto con el Municipio” y que las instituciones “se encargan de todo lo que es referido al patio de comida”.

Por otro lado, en cuanto a la realidad de Carabelas hoy, Aneo resaltó que “se encuentra muy bien, siempre trabajando todos los días, con un grupo de trabajo muy bueno donde tratamos de hacer algunas obras pequeñas como todo lo que es pintura y albañilería” y destacó que siempre se utiliza mano de obra local. “No se contrata nada de afuera”, remarcó.

Al respecto, mencionó que, si bien hay necesidades como la realización de rampas, la sala de primeros auxilios y los desagües cloacales, se sigue trabajando para llegar a los objetivos. “Hoy las luces led son una necesidad y ya estamos trabajando en eso. Otra cosa importante es el cordón cuneta, algo clave para todos”.

En cuanto a su relación con Román Bouvier, el intendente de Rojas, Adoldo mencionó que la misma es muy buena y el diálogo es fluido. “Yo no estaba en la política, no venía de ese palo. Me costó un poco, porque venía de lo privado a esto, pero con el tiempo me empecé a acomodar”, afirmó y agregó: “Román me convocó y acepté. Siempre me gustó hacer cosas para el pueblo. Con él mantenemos una comunicación muy buena”.

Por último, en cuanto al futuro de la localidad, sostuvo que le gustaría terminar la entrada de Carabelas que, si bien se está haciendo, le faltan algunas cosas que la empresa que realiza la obra no las va a hacer. “Otra cosa que me gustaría son las luces LED. Estamos poniendo algunas en lugares que son complicados, pero sería bueno en todo el pueblo. Y, lo otro, el cordón cuneta”, manifestó.

Adolfo Aneo asumió su cargo oficialmente el martes 2 de enero de 2024 con la presencia del intendente Román Bouvier. Su antecesora en el puesto, Ángeles Zarantonelli, pasó a desempeñar funciones como titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Rojas. Aneo está acompañado en su gestión por Diego Gioia como capataz, Carina Perrone como secretaria administrativa y el grupo de empleados.

Sobre Carabelas

Carabelas se encuentra sobre la Ruta Provincial 31, a 24 km de la ciudad cabecera de Rojas. Se ubica 15 km al sur de la Ruta Nacional 8, que la conecta con la ciudad de Pergamino. Fue fundada el 1 de diciembre de 1910 por Sierra Hermanos. Comenzó a desarrollarse a partir de la habilitación de la estación ferroviaria y las actividades agropecuarias de los pobladores y la región. Es la principal localidad del partido de Rojas, luego de la ciudad cabecera. Cuenta con 1,107 habitantes (Indec, 2010), lo que no representa cambio significativo respecto a los 1,106 habitantes (Indec, 2001) del censo anterior.