Ya son 29 los casos de dengue en Rojas, aunque 24 recibieron el alta médica

Los números de infectados de dengue van aumento en la Región, al igual que en el resto de la provincia de Buenos Aires y gran parte del país. Comparándolo con el año pasado, no sólo se incrementaron la cantidad de casos, sino que, además, en esta temporada, muchos de ellos requirieron internación.

En Pergamino, Rojas y Colón hay brotes; no así en Salto. Para considerarse brote no se tiene en cuenta la cantidad de casos totales sino el número que hay en un determinado punto de la ciudad. Además, deben ser autóctonos, cuestión que ya ocurre. Vale anexar que en Rojas hay 29 casos de dengue, de los cuales 24 ya recibieron el alta médica; mientras que, en Colón hay 27 y en Salto 10.

“Muchos de los casos son asintomáticos y no son considerados positivos”.

Diario Democracia dialogó con Walter Martínez, director ejecutivo de la Región Sanitaria IV, y aclaró que “lo más probable es que muchos de los casos ya sean asintomáticos y no sean considerados positivos”. “Tenemos un brote en San Nicolás, en Ramallo, en Colón y en Rojas. Además, hemos tenido internaciones por casos complejos en la región, que hasta el año pasado no habíamos tenido”, aclaró Martínez.

El director ejecutivo consideró que “hablar de números en este tipo de situaciones es complicado”. A su vez, dijo que se encontró que el dengue es autóctono, o sea que son contagios que se produjeron en personas que no viajaron a ningún lado. “Cuando se da en un determinado barrio o en una zona geográfica lo que se declara es un brote. Se está trabajando en toda la región, en todos los municipios con los trabajadores de salud comunitaria de la provincia, haciendo un casa por casa, detectando sintomatología, casos sintomáticos que no hayan ido a la consulta médica para sugerirle que la hagan.

Martínez dijo que el Aedes Aegypti es un mosquito domiciliario que se reproduce en agua limpia, por eso es fundamental el descacharreo; mucho más que fumigar, ya que no es una medida preventiva, porque mata al mosquito adulto, pero no a las larvas. “Se desarrolla en superficies limpias, planas, lisas, o sea, en los baldes, en las latas, en las pelopinchos, no en el arroyo. El mosquito que se multiplica en el arroyo o en las plazas donde la gente pide fumigación, no es transmisor del dengue”, aclaró.

Algunos consejos sobre cómo prevenir el dengue

El mosquito Aedes aegypti es diurno y suele picar en las primeras horas del día, hasta media mañana, y durante el atardecer. Sin embargo, el horario puede variar según las condiciones del tiempo, por eso es necesario cuidarse siempre, inclusive a la noche. Este mosquito, además, tiene hábitos domiciliarios, por lo que la enfermedad es predominantemente urbana. La hembra coloca sus huevos (muchas veces invisibles al ojo humano) en los bordes de recipientes donde haya agua acumulada. Por eso es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Eliminar posibles criaderos. Desechá aquellos recipientes sin uso, como pueden ser latas, botellas, neumáticos, bidones de plásticos cortados, entre otros. Y dar vuelta botellas o baldes para evitar que se acumule agua.

Limpiar, cepillar y cambiar todos los días el agua de aquellos recipientes que contienen o acumulan agua, como el drenaje del aire acondicionado, floreros y bebederos de animales. También se recomienda usar agua hirviendo en lugares de difícil acceso como los desagües, o rejillas (cuidando de no quemarse) para minimizar la viabilidad.

Tapar los recipientes que son utilizados para la recolección de agua como tanques, barriles o toneles. También se recomienda cubrir la pileta con una lona (que no acumule agua en los pliegues), tela mosquitera o guardarla debidamente seca.

Cuidado del jardín: Trasplantar las plantas que están en agua a una maceta con tierra, o ponerle arena húmeda en el portamaceta.

Desmalezado: Es fundamental mantener el césped corto en zonas urbanas para afectar la supervivencia de los mosquitos.

¿Cómo prevenir la picadura del mosquito?

Si bien las medidas que tienden a eliminar los potenciales criaderos son las más importantes para evitar la reproducción del mosquito, también podemos utilizar algunas estrategias para evitar que estos nos piquen.

Colocá mosquiteros: En puertas y ventanas, además de tules sobre cunas y cochecitos de bebés.

Usá repelentes: Aplicá repelente frecuentemente. En niñas y niños aplicá el repelente en tus manos y luego frotalas en su cuerpo.

Vestimenta adecuada: Utilizá ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre. El Aedes huye naturalmente de elementos que reflejen la luz del sol.

Tiempo al aire libre: Evitar en lo posible estar a la intemperie, sobre todo en la mañana y en el atardecer, cuando está más activo el mosquito.

¿Cómo puedo saber si tengo dengue?

La infección puede ser asintomática o cursar con síntomas, que suelen aparecer luego de 3 a 14 días de la picadura del mosquito infectado. Algunos de estos síntomas pueden ser:

Fiebre moderada a alta, con intenso malestar general.

Dolor de cabeza intenso y detrás de los ojos.

Dolor muscular y en las articulaciones.

Náuseas y vómitos.

Cansancio intenso.

Aparición de sarpullidos en la piel.

La enfermedad puede evolucionar a un dengue grave, caracterizado por dificultad para respirar, sangrado y/o complicaciones graves de los órganos. Esto requerirá internación para un adecuado manejo de las complicaciones. Por eso, ante cualquier síntoma es importante acudir de inmediato a un centro de salud, y no automedicarse.

Reforzando medidas si te diagnosticaron dengue

Si recibiste un diagnóstico de dengue, es esencial reforzar las medidas de prevención para evitar que los mosquitos te piquen y propaguen la enfermedad a otras personas: