Presentan en Rojas la muestra “Pasado, presente y futuro”

Desde el lunes 29 de enero y hasta el domingo 4 de febrero permanecerá abierta al público la muestra “Pasado, presente y futuro”, en el Centro Cultural “Ernesto Sabato” (CCES) de Rojas, donde se pueden apreciar piezas pertenecientes al Fondo Museístico Municipal. Las mismas ponen énfasis en la diversidad temática y, por ende, en la riqueza cultural del Distrito.

Quienes se acerquen al CCES tendrán diversos materiales para apreciar como elementos paleontológicos, etnográficos, arqueológicos y varios documentos históricos. La muestra se puede visitar en el horario de 8 a 13. las 8 hasta las 13; y, además el martes 30, miércoles 31 y viernes 2/2 de 19 a 21 horas.

Vale recordar que en septiembre de 2023 se hizo la primera muestra arqueológica, construyendo así el camino hacia la concreción de un Museo Municipal. De esa manera, el antropólogo rojense Franco Abatangelo fue quien estuvo a cargo de cuestiones administrativas, gestión y organización respecto a la curaduría de los objetos expuestos, recabando la información que ubica cada uno de ellos en sus contextos históricos y estar en condiciones de armar exhibiciones.

Fue una muestra donde confluyeron los trabajos de dos instituciones de las cuales formó parte. Una de ellas es el Centro de Estudios Antropológicos y Arqueológicos del Conflicto de la Universidad Nacional de Rosario, donde en el 2018 comenzaron a excavar en Rojas. Esa tarea se llevó a cabo en un sitio llamado Loma Negra, donde existió un acampe del ejército de Buenos Aires durante la guerra contra la Confederación Argentina.

Sus estudios

Abatangelo contó que a los 18 años se fue a estudiar medicina a Rosario y en su primer año, cuando estudió todo lo que refiere a la evolución del hombre, se apasionó. “Me di cuenta que los que estudian eso son principalmente los antropólogos y también la cuestión de la medicina desde un enfoque social, no solamente biomédico. Ahí me empecé a interesar por las problemáticas sociales y el estudio de un abordaje más sociocultural”, sostuvo. Y agregó que “a los 23 años asumí el riesgo de estudiar la carrera de antropología y luego especializarme en arqueología que es una de sus ramas”. En ese sentido, expresó que más allá de los miedos de no poder solventarse, hoy no se arrepiente de nada.

En ese sentido, el antropólogo que hoy trabaja en la Municipalidad de Rojas con el objetivo de hacer crecer el Museo Municipal expresó que la ciudad contó con uno por un lapso bastante efímero entre 1977 a 1979. Luego, se cerró bajo el pretexto de que Rojas no tenía historia. “Yo quiero demostrar que Rojas realmente sí la tenía, y se llamó primeramente Museo Histórico. Ahora le cambié el nombre a Museo Municipal porque la próxima muestra tengo pensado mostrar piezas paleontológicas, como restos de gliptodonte, megaterio y toda la megafauna que vivió en esta zona hace unos 10.000 años atrás”, dijo.

Museo Municipal

A pesar de trabajar duramente en la historia de Rojas y de recolectar documentos y piezas valiosas, Abatangelo dijo que hoy por hoy no cuentan con un espacio físico acorde para instalar un museo. “El trabajo que vengo haciendo lo público de forma virtual o haciendo muestras itinerantes en la habitación que me facilitaron”, sostuvo y afirmó “la primera tuvo como temática el campamento militar y ahora estoy trabajando en una muestra sobre una biblioteca de una estancia muy famosa que hubo en Rojas, que fue La Criolla”.