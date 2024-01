La Colonia Municipal de Vacaciones de Rojas cumple 40 años y mantiene plena vigencia

La Colonia Municipal de Vacaciones de Rojas es una marca registrada del distrito. Cada año se ha desarrollado según lo pensado y ha mostrado crecimiento sin perder calidad. La propuesta muchas veces “compitió” con otras privadas, pero siempre logró reconvertirse y tener cientos de colones en cada temporada.

Los vecinos saben de qué se trata, conocen a los organizadores, a los profesores y los más chicos tendrán en un futuro una historia para contar con orgullo: “Yo fui a la colonia a la que fueron mis papás”. Y todo esto a un precio más que popular: 10 mil pesos, e incluye el traslado ida y vuelta al complejo de Cecir (a unos 5 kilómetros del centro de Rojas), pileta, deportes, juegos y campamentos.

La actividad de desarrolla en cada mes de enero desde 1984, cuando el profesor Rodolfo Martínez, director de deportes de la gestión municipal del radical Marcelo Gear, impulsó la idea que terminó convirtiéndose en un clásico prestigioso al que todos quieren ir.

Así, la Colonia Municipal se convirtió en una verdadera política de estado. Porque pasaron radicales, peronistas y vecinalistas, pero la propuesta siempre se realizó con la impronta de cada administración, aportando más o menos recursos, pero siempre dijo presente.

Una pausa en la pandemia

En el único año que la propuesta no pudo realizarse fue en pandemia. Ese año no hubo colonias, ni públicas ni privadas, ya que las autoridades tenían la recomendación médica de no elaborar los protocolos, ya que la actividad podía poner en riesgo al sistema de salud local.

"Cada uno tiene que actuar respecto a la situación que atraviesa su comunidad, nosotros tenemos alrededor de 100 contagios activos, con entre 15 y 20 nuevos casos por día, son más las bajas que las altas. Todavía tenemos la ecuación negativa y no podemos proyectar la colonia, es por una cuestión de responsabilidad, por respeto a los médicos y al esfuerzo que están haciendo en el hospital", explicaron las autoridades en su momento.

En aquel momento, no había tiempo para proyectar ni organizar la logística requerida para unos mil chicos. Imposible. Fue una cuestión de sentido común que nadie reprochó. Aunque también es cierto que ese año la colonia se extrañó. Pero la causa estuvo más que justificada.

De vuelta a la pileta

Tras la salida de la pandemia, respetando algunos protocolos, la Colonia Municipal de Vacaciones volvió con todo. Con los vehículos encargados de movilizar a los jóvenes en cada una de las paradas, daba inicio en 2022 a una nueva edición.

La inscripción se cerró con casi 500 planillas y cada niña/o debía permanecer con el tapabocas en el interior del vehículo por cuestiones sanitarias. Pero un puñado de casos positivos hicieron que los organizadores decidan suspender la actividad de manera momentánea.

Cuando las condiciones sanitarias lo permitieron, los colonos regresaron a las actividades. Para esa decisión se tomaron en cuenta los resultados de los hisopados realizados a los profesores y choferes en la Dirección de Deportes y por recomendación del personal de salud, llegaron a la conclusión de que las condiciones estaban dadas para retomar las actividades con los mismos horarios, salidas y cuidados sanitarios. También se apeló a la “responsabilidad individual” pidiendo que “los chicos con síntomas no asistan a la colonia”.

Por qué dura sólo un mes

Como se explicó, las actividades de la Colonia Municipal se desarrollan de lunes a viernes de 8 a 13 durante todo el mes de enero y alberga a chicos y chicas de entre 4 y 13 años. Siempre estuvo latente la idea de realizarla algunos días de diciembre y también de febrero, porque además de ser una actividad recreativa, es una solución de calidad para aquellos padres que trabajan.

Pero el problema está en que muchos de los profes y auxiliares son docentes o están estudiando. Entonces, por una cuestión de tiempos se hace imposible que la idea progrese. Esta, seguramente, sea una de las materias pendientes que tiene la propuesta municipal: brindar el servicio más de 30 días, algo que, al menos como se plantea, parece muy difícil.

El Cecir, un predio modelo

Uno de los objetivos que siempre se tuvo es que sea una colonia abierta a la que todos puedan ir, corriendo los límites de capacidad de aceptación de chicos, incorporando más al predio de Cecir. Y eso debe estar acompañado de infraestructura.

A finales de 2015, un convenio realizado entre el Municipio y el Centro de Empleados de Comercio permitió que el estado municipal se hiciera cargo del predio por 20 años con la condición de mejorarlo y mantenerlo. Es por eso que, entre las obras más importantes, pueden destacarse la realización los baños y vestuarios, tanto para damas como para caballeros.

Una de las condiciones que se estableció para realizar el convenio indicaba que la gestión debía permitir que el asociado del Club Argentino (institución que hasta ese entonces tenía un convenio con el Centro de Empleado de Comercio), que había pagado su cuota durante todo el año, con la expectativa de utilizar el Campo Recreativo Cecir, entrara gratis ya que el cambio de gestión se realizó sobre el inicio de la misma (en horarios fuera de La Colonia el predio se abre para toda la comunidad).

El Municipio de Rojas consideró que, teniendo que hacer tal excepción con el Club Argentino, era correcto por esa temporada permitir el acceso gratuito a todas las otras instituciones.

Lo cierto es que gestionar para los más chiquitos es diferente, ya que se maneja otro nivel de sensibilidad. Porque a la colonia van los hijos de todos. Por eso, en más de una oportunidad La Colonia creció en nivel cuantitativo, pero también en lo pedagógico, incrementando el tiempo de dedicación, sumando material para las actividades y recursos humanos.

2024 sigue a paso firme

Con variadas actividades se completó la segunda semana de esta edición que cuenta con una asistencia de más de 450 niñas y niños. En la actual jornada se desarrolló el tradicional juego denominado “Intertribus”, una esperada competencia recreativa con la participación de cuatro grupos identificados con los colores rojo, azul, verde y amarillo que, con la coordinación del equipo de profesores, fueron cumpliendo diversos desafíos en un contexto de marcado compañerismo y alegría. Recordemos que en este 2024, además de juegos, pileta y merienda, se disfrutan y comparten inolvidables momentos con talleres deportivos de ajedrez, softbol, gimnasia artística, básquet, bádminton y taekwondo.