Román Bouvier: “La pelea entre Larreta y Bullrich terminó detonando a Juntos”

El 15 de junio de 2022, en una situación atípica, Román Bouvier juró como intendente de Rojas, tras el fallecimiento de Cristian Ford, máximo mandatario hasta aquel momento. Las elecciones del año pasado fueron las primeras en las que el joven nacido en Carabelas compitió encabezando lista y, con un fuerte apoyo popular (obtuvo el 53,6% de los sufragios), revalidó su juramento el 10 de diciembre pasado. A casi un mes de su jura, Bouvier brindó una nota mano a mano a Diario Democracia en la cual abordó diferentes temas, muchos de ellos por primera vez.

- ¿Hay alguna sensación diferente de lo que fue asumir en 2022 y también en 2023?

-Sí, realmente hay sensaciones diferentes porque hay un equipo distinto. No es fácil hacer una gestión decente, siempre lo digo porque estamos viviendo en una sociedad que también se fue contagiando de los vicios de la política y también tiene que entender que tienen que cambiar ciertas cosas.

- ¿Le ha tocado vivirlo de manera personal?

-Sí, adentro de este despacho. Siempre está el que quiere sacar ventaja económica del Estado, y es el mismo que reclama que la política cambie. El equipo que conformamos va en contra de todo eso y buscamos lograr la totalidad del control de los recursos.

- ¿Cuál fue su reacción ante esas situaciones?

-Echarlos a la m… del despacho, discúlpame la expresión, pero estas cosas me enojan mucho. Mi primera reacción fue levantarme y abrirles la puerta, porque uno lucha con conflictos de intereses y estamos dando batallas grandes.

- ¿Se ha sentido amenazado?

- Hemos pasado por muchísimas cosas, solamente lo saben los funcionarios más cercanos. Pero sí, he sido amenazado, y gente de nuestro equipo también. A mí me cortaron los frenos de la camioneta. No fue fácil limpiar muchos vicios de la política.

- Mucho de lo que está denunciando pasó en una gestión con las banderas que usted abraza, la del radicalismo…

- Yo lo tomo como que son las banderas que vengo levantando desde toda mi vida, los que conocen mi historia saben todo lo que he transitado. Siempre trabajé, vengo de una familia decente que ha laburado toda la vida, y si yo lo ocultara y no lo dijera estaría siendo cómplice con el silencio.

- ¿La política se ha convertido en una mala palabra?

- Los políticos, no la política. Porque la política es lo mejor que nos puede pasar, pero hay que empezar a aplicarla con decencia, por vocación, que no todos los políticos la tienen. Equivocarnos nos vamos a equivocar, pero siempre con buenas intenciones. Dormimos tranquilos porque queremos hacer lo mejor.

- ¿Lo desilusionó la política en algún pasaje de su carrera?

- La política no, me desilusionaron los políticos, propios y ajenos, muchos radicales en todos los niveles y también políticos ajenos, porque uno se ilusiona. Soy radical, quiero al partido y comparto muchos valores, pero también es cierto que la UCR tiene políticos que se han enquistado en el poder.

- ¿Cómo es su relación con Claudio Rossi, exintendente de Rojas y actual diputado provincial?

- Casi no tengo relación. La semana pasada me escribió para contarme que se estaba tratando del endeudamiento provincial y para decirme que él estaba a cargo de las negociaciones. Pero te soy honesto, no te voy a mentir, no voy a decir que tenemos una relación de maravilla porque no la hay, no tengo prácticamente relación con Claudio (Rossi).

- Tras ganar las últimas elecciones se convirtió en el único intendente de la UCR en toda la Segunda Sección Electoral, ¿cómo toma esa situación?

- Con gran responsabilidad. Nos obliga y nos compromete a trabajar más para el radicalismo de toda la Segunda; no tengo dudas que desde Rojas vamos a hacer lo imposible para que haya más municipios radicales de acá a cuatro años y para que las coaliciones legislativas dentro de dos años salgan fortalecidas.

- ¿Cómo cree que se encuentra la UCR dentro del frente Juntos?

- Hoy el partido está en un péndulo, estamos colgados de un extremo y del otro, entonces no sabemos dónde vamos a parar, porque hay un sector del partido que está integrando el gobierno libertario, con Luis Petri como funcionario, algunos radicales apoyando desde la coalición legislativa que se conformó y hay un espacio “anti Milei”.

- Así parece muy difícil que Juntos sea la principal fuerza opositora…

- Estamos en una situación desfavorable. Hoy el peronismo se perfila como el principal opositor al gobierno de Milei. Creo que es momento para que el radicalismo se reinvente, de crear una nueva alianza política con los que se quieran sumar a lo que veníamos apostando a Juntos por el Cambio, donde hay gente muy valiosa.

- ¿Cuál es la autocrítica que se hace dentro de Juntos?

- Más allá de que ganó Milei, la elección la perdió nuestro frente por soberbia, por no saber leer la realidad. Nos creímos que por haber ganado las Legislativas hace dos años teníamos la vaca atada y no la vimos venir. Y la gran pelea entre Larreta y Bullrich nos terminó detonando.

- ¿Puede decirse que ve y vive la política de una manera diferente?

- Seguramente. El otro día me tocó vivir un momento desagradable cuando asumió el gobernador Axel Kicillof. Mientras juraba hubo dirigentes políticos de nuestro frente que ni siquiera se pararon a aplaudir cuando el gobernador daba el discurso. Incluso había una legisladora que abrió un libro y lo leyó durante todo el discurso del gobernador. Eso no es saludable para la política.

- Recién mencionó los contextos. ¿Le toca gobernar en uno de los contextos más desfavorables?

- Es la primera vez que ocurre en la historia de tener tres fuerzas políticas diferentes en lo local, en lo provincial y en lo nacional. La palabra es incertidumbre, pero también es un lindo desafío para plantear el diálogo político.

- La semana pasada se aprobó el Presupuesto 2024 de Rojas, el cual le permite destinar casi el 40% del mismo a salud…

- Sí, realmente es una bandera, la salud pública es una bandera para nosotros como gestión, para el radicalismo lo fue siempre. Estamos haciendo la gran obra del tomógrafo en conjunto con la comunidad. No tengo dudas que en este 2024 lo vamos a lograr.

- ¿En qué situación legal está el Parque Industrial Rojas?

- El parque industrial está judicializado. Lamentablemente los tiempos judiciales no son los mismos que los nuestros o el de nuestras expectativas, pero entiendo que en pocos meses vamos a tener buenas noticias.

- La oposición ha denunciado que agrandó la planta política municipal y que Rojas tiene unos de los presupuestos más ricos de la provincia…

- Creo que la oposición no sabe leer el presupuesto o, al menos, no sabe interpretarlo. Tenemos un funcionario más de lo que teníamos hasta el 10 de diciembre. Y no le tengo miedo a agregar funcionarios para que las cosas funcionen. Respecto a que Rojas tiene el presupuesto más alto de la Provincia es una locura. Rojas tiene un hospital municipal y no todos los distritos lo tienen y no todos brindan los servicios que brinda Rojas.