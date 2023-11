Cooperativas de trabajo en el ojo de la tormenta: el municipio de Rojas inició una auditoria

Esta semana, el municipio de Rojas inició una auditoria en las cooperativas “Rojas Avanza”, “Rojas trabaja” y “Unidos por Rojas”, encargadas del barrido de las calles para conocer en detalles cuántas personas tienen a cargo cada una de ella y en qué tareas se desempeñan.

Cabe destacar que, el pasado 8 de junio del año que corre, el bloque del Frente de Todos presentó en la sexta sesión ordinaria del Concejo Deliberante un proyecto de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal que informe la cantidad de Cooperativas de trabajo que prestan sus servicios al Municipio, como así también la cantidad de agentes que integran cada una de ellas y en qué área se desempeña cada una.

Hasta el momento dicho pedido no tuvo respuesta oficial por escrito, pero sí con hechos. Porque aquel pedido de informe, al parecer, “destapó la olla” y aún se desconoce la magnitud de las irregularidades que llegarían a ser millonarias.

Así, en la última sesión del Honorable Concejo Deliberante del día jueves, Miguel Ángel Quintana, Concejal del Frente de todos, recordó: “En estos días nos encontramos con que cooperativistas reclamaron al Ejecutivo por su trabajo y su salario. Esto lo estamos tratando desde hace bastante tiempo y en junio presentamos el proyecto porque veíamos un gasto excesivo”, y agregó “lo observábamos un alto gasto durante el año 2022 con destino a las Cooperativas, nos parecía que la cantidad de trabajadores que había y los montos que ganaban cada uno no se correspondía con los montos abonados”.

En ese sentido, el Concejal aseguró: “Nunca pudimos ver un recibo de un trabajador. Sabemos que cobran de una manera muy precaria, con plata en mano, cosa que no se debería ocurrir, pero ante la necesidad que existe, los trabajadores lo aceptan”. Y exigió: “Queremos saber cuánto cobra cada cooperativa, individualmente y cuántos trabajadores hay en cada una de ellas para saber cuánto cobran. No queremos nombres, no queremos saber quiénes son los trabajadores con nombre y apellido”.

Por último, Quintana dijo que “desde el Ejecutivo escuchamos que quieren hacer un replanteo de cómo funcionan las cooperativas. Creemos que este es el momento. Lo venimos diciendo desde abril”.

Por su parte, María José Ojeda, Concejal de Juntos expresó que esta semana el Ejecutivo ha comenzado la auditoría para ordenar la situación de las cooperativas y los trabajadores. “Siempre en beneficio de las personas que tienen a este empleo como sustento y para quienes es importante continuar prestando el servicio, pero queremos que eso sea de manera eficiente, tanto para ellos como para el Municipio”.

El pedido del Ejecutivo

Esta semana el gobierno de Román Bouvier inició un proceso de auditoria en las cooperativas “Rojas Avanza”, “Rojas trabaja” y “Unidos por Rojas”, encargadas del barrido de las calles.

Según informaron desde el Departamento Ejecutivo, son dos los objetivos: reordenar el proceso de limpieza urbana y mejorar la relación de las cooperativas con sus integrantes. “Durante la mañana del miércoles, recibimos un numeroso grupo de cooperativistas que presentó sus necesidades frente a la nueva auditoría y al contexto económico crítico que toda la sociedad vive”, explicaron.

Fuentes cercanas al DEM confirmaron que las irregularidades serían serias y afecta directamente a aquellos agentes que cumplen con su trabajo. Inclusive, sus coordinadores insistieron en su momento en que serían cerca de 500 cooperativistas los que se reparten en las tres existentes (el municipio tiene 800 empleados) y desde el Gobierno Municipal asegurarían que en funciones no hay ni 100 trabajadores de las cooperativas.

Inclusive, un alto funcionario habría salido el martes por la madrugada a “tomar asistencia” a las 5:00 AM (hora en que comienzan los servicios de barrido), y los presentes fueron menos de 50 personas. Esto, y otras pruebas, harían pensar que las irregularidades son serias y millonarias.

Por el momento, se habrían suspendido los pagos, lo que provocó una reacción de las cooperativas que se manifestaron lunes y martes con reclamos en el Palacio Municipal, donde fueron recibidas por el Intendente.

Desde la creación de las cooperativas, allá por principios de siglo, ninguna gestión municipal se animó a meter manos en el asunto, camino que se inició esta semana para ordenar y saber a ciencia cierta cuánto sale el servicio y también ordenar para saber si es real el número de cooperativistas que dice tener cada entidad.

Cabe destacar que, en sus orígenes, el fin cooperativo era organizar a los trabajadores desocupados, brindarle herramientas y capacitaciones para que puedan ofrecer sus servicios. Pero con el correr del tiempo hizo que los trabajadores se hicieran hicieron proveedores municipales, situación que les hizo perder muchos beneficios y, como siempre, los que trabajan se ven perjudicados mientras que otros se benefician del sudor aquellos que sí trabajan y terminan recibiendo migajas.