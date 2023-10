“Me levanté con ganas de seguir demostrando que la política se puede y debe hacer bien”

El 15 de junio de 2022, asumía en Rojas como intendente Román Bouvier, tras el fallecimiento de Cristian Ford. Para quienes están en política saben de la importancia de sostener una gestión a través del voto popular. Y ese era uno de los objetivos en estas generales para el candidato de Juntos por el Cambio.

Así, el pasado domingo fue el día en que Román Bouvier se transformó en intendente electo de Rojas tras quedarse con el 53,6% de los votos. El joven carabelense fue respaldado fuertemente por el electorado una vez más al igual que en las Paso (donde sacó el 52%). De esta manera, el radicalismo de Juntos por el Cambio de Rojas mantiene la intendencia la cual fue ganada en diciembre de 2015.

Los festejos

La alegría no se hizo esperar en el Comité local, donde los correligionarios se acercaron rápidamente para felicitar al máximo mandatario que asumirá su mandato de manera oficial el 10 de diciembre y se mantendrá en el mismo hasta el 9 de diciembre de 2027. Los festejos se extendieron en la Plaza San Martín con los concejales electos.

Al otro día, los festejos continuaron vía redes sociales, donde Bouvier expresó: “Muchas gracias de corazón a todos los que nos acompañaron en la jornada de ayer con su voto. Un voto que es confianza para ustedes y es compromiso de trabajo para nuestro equipo. Gracias a todos los que se acercaron hasta el Comité a celebrar y a aquellos representantes de distintas fuerzas políticas que se acercaron a estrechar su mano”.

Además, el Intendente agregó “como siempre digo, la política es un hecho colectivo, que sólo es viable con diálogo y trabajo en conjunto. Dejando de lado las diferencias, porque en definitiva lo más importante es lo que nos une en pos de mejorar y facilitar la vida de la gente. A eso nos debemos y para eso estamos acá. Gracias también a mi familia y amigos que me sostuvieron en el camino. Sin ellos hubiera sido imposible. Al equipo, a esta lista increíble, a los militantes y a los vecinos”.

En la misma línea, en su cuenta de Facebook publicó un extenso texto donde, además de agradecer a toda su familia y compañeros, expresó: “Me levanté con más ganas que nunca de seguir siendo quien soy, de seguir demostrando que la política se puede y se debe hacer bien. Aunque los palos en la rueda siempre están, con las convicciones intactas uno se fortalece”.

Reunión con candidatos a intendente

Luego de ser reelecto como intendente de Rojas, Román Bouvier recibió el día miércoles, a las 10s, en el Centro Educativo y Cultural de la ciudad a quienes encabezaron las listas a intendente y a primer concejal de los distintos partidos que participaron de las elecciones del pasado domingo 22 de octubre.

Así, durante una reunión de diálogo y trabajo, los recibió junto a Diego Pérez Delbaldo, Presidente del Honorable Concejo Deliberante; y Nicolás Scardino, Secretario de Gobierno y Coordinación.

En el encuentro, se trataron diferentes temas, sobre los cuales prevaleció el desafío de elaborar un programa de Desarrollo a 20 años para la ciudad, punto en el que se enfatizó el compromiso y la importancia de continuar trabajando juntos.

“40 años de Democracia exigen escucha y responsabilidad en la gestión pública, y los diferentes espacios legislativos”, sostuvieron desde el Municipio y agregaron “para ello es fundamental dejar a un lado diferencias circunstanciales y comenzar a trabajar junto a los demás espacios políticos en pos de resolver los actuales problemas de la comunidad y establecer bases que permitan el crecimiento de nuestro distrito”.

El nuevo Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante de Rojas está compuesto por 14 concejales y cada dos años se renueva el 50% de las bancas. Es por eso que el domingo se pusieron en juego 7 lugares y se repartieron de la siguiente manera: 4 Juntos, 2 Unión por la Patria y 1 La Libertad Avanza. Juntos logró conservar sus 9 concejales, mientras que Unión por la Patria perdió una banca.

A fin de año, cuando asuma Bouvier se renovarán las autoridades del HCD y el mismo quedará compuesto por 9 concejales de oficialistas, 4 de Unión por la Patria y 1 de La Libertad Avanza, fuerza que se suma por primera vez al cuerpo deliberativo.

En tanto, el Consejo Escolar está compuesto por 6 representantes de los cuales 3 dejaron sus cargos y serán reemplazados por los 3 electos en esta elección. Desde diciembre, el Consejo será representado por todos integrantes de Juntos.

El Concejo Deliberante de Rojas a partir de diciembre:

1- Diego Pérez Delbado – Juntos (Electo)

2- María José Ojeda – Juntos (Electa)

3- Véliz Leonardo – Juntos (Electo)

4- Fernando Luciani – Juntos (Sigue)

5- Hernán Quintana – Juntos (Sigue)

6- Fernanda Scarano – Juntos (Sigue)

7- Gabriela Rivas – Juntos (Sigue)

8- Josefina Menoyo – Juntos (Electa)

9- Guillermo Lionetti - Juntos (Sigue)

10- Facundo Raposo - LLA (Electo)

11- Savi Lorena – UP (Electa)

12- Ricardo Bini – UP (Sigue)

13- Sandra Sartetelli – UP (Sigue)

14- Ramiro Baguear – UP (Electa).

El Consejo Escolar de Rojas a partir de diciembre

1- Marianela Barzaghi – Juntos (Sigue)

2- Claudia Blanco – Juntos (Electa)

3- Diego Alonso – Juntos (Electo)

4- Silvina Medina - Juntos (Sigue)

5- Nicolás Bastianello – Juntos (Sigue)

6- Leandra Delupi – Juntos (Electa).