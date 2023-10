Kicillof en Rojas: “Otorgamos más de 18 mil millones de pesos en créditos para los rojenses”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, estuvo este mediodía en Rojas, donde en el Centro Cultural “Ernesto Sábato” llevó adelante la jornada denominada “Tranqueras Abiertas”.

En su paso por la ciudad rojense, el Gobernador dejó varios mensajes. Primero habló sobre las chacras experimentales del Ministerio de Desarrollo Agrario, las cuales habían sido dejadas en mal estado, pero aseguró que ahora están funcionando nuevamente. También destacó la importancia de la investigación y desarrollo de tecnologías en el sector agropecuario, y mencionó que muchas de estas tecnologías fueron resultado de políticas públicas y la inversión estatal.

Luego dio ejemplos de innovaciones tecnológicas que fueron desarrolladas por el Estado, como la pantalla táctil, Internet y el GPS, para argumentar que “el Estado es crucial en el avance científico y tecnológico”. En ese sentido, consideró que “el Estado debe ser el principal actor en las inversiones”, ya que “las empresas privadas suelen evitar los riesgos asociados”.

En cuanto a Rojas, Kicillof destacó que el gobierno provincial busca contribuir en todos los distritos, más allá de su color político, a través de políticas de inclusión digital, créditos para emprendedores y obras en escuelas y salud. “El objetivo es generar bienestar, producción, empleo, salarios justos, salud y educación públicas”, dijo. Además, criticó las ideas de recortes y privatización impulsadas por algunos sectores políticos.

Tranqueras Abiertas

Axel Kicillof explicó que se trata de una exposición en una actividad que se lanza en toda la Provincia de Buenos Aires que tiene que ver con las chacras experimentales que tiene el Ministerio de Desarrollo Agrario. “Las chacras experimentales de la Provincia de Buenos Aires existen hace mucho tiempo, pero la verdad es que las encontramos tremendamente abandonadas, por no decir directamente destruidas”.

El Gobernador explicó que “las chacras experimentales tienen su razón de ser en que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en diferentes zonas, en diferentes lugares de la Provincia” y que “se llevan adelante políticas de extensión, de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías”.

Para el economista estas son las funciones centrales que debería tener el Gobierno Provincial y que había dejado de tener. “Hoy tenemos en cada una de las chacras experimentales un funcionamiento y diferentes proyectos que se están desarrollando. Tenemos inversión realizada, pero además buscamos expandir esta política. Eran 13 chacras cuando iniciamos, hoy tenemos 16, entre ellas la de Rojas”, valoró.

La chacra de Rojas tiene la particularidad de ser una que está en el corazón de la productividad agropecuaria de la Provincia, en zona núcleo donde ahora aparece el Estado con política pública. “Es importante que exista una política de clara al desarrollo científico y tecnológico que provenga del Estado, porque las tecnologías que han generado un salto de productividad, no sólo industrial, sino particularmente en el sector agropecuario”, anexó.

La importancia de la inversión del Estado en investigación

Para Kicillof es fundamental que el Estado invierta en investigación y desarrollo como sucedió con el INTA, la cual mejora la rentabilidad agropecuaria. “Hay que volver a ponerlo de relieve en una época donde nos dicen que el Estado no sirve para nada, que el CONICET no sirve para nada, cuando venimos a una época, gobierno anterior, donde INTA, INTI fueron desfinanciados y lo que se pone de manifiesto con las chacras experimentales es que el Estado no está en guerra con lo privado, es decir que no tenemos que tomar esa decisión dilemática, que no hay una especie de contradicción o de puja entre lo público y lo privado”, resaltó.

“Si uno se pone a mirar la historia de la producción a escala internacional, cada vez que surge una nueva tecnología, cada vez que aparece un salto técnico, cada vez que se revoluciona el modo de producción, estuvo por detrás la ciencia y la tecnología y detrás de la ciencia y tecnología, enormes inversiones que provienen de los sistemas públicos y estatales”.

Seguidamente el gobernador bonaerense dijo que esto pasa no sólo en Argentina, sino en el mundo entero, donde hay algo que a veces se pasa por alto, se ignora o se desconoce. “Hay muy pocas empresas privadas que tengan laboratorios de envergadura y de investigación, porque el nivel, el volumen de producción, de ventas, de rentabilidad que tiene que haber para montar un laboratorio, que es inversión de altísimo riesgo, porque cuando se prueba una nueva semilla, una nueva tecnología, obviamente hay altas chances de fracasar. Es por eso que, a nivel mundial, todos los Estados del mundo, hacen inversiones, y sobre todo los más desarrollados”, sumó.

Para remarcar su idea, Kicillof dijo: “Sin inversión pública en investigación y desarrollo, no hay soberanía productiva, no hay soberanía en materia de semillas, no hay soberanía en materia genética, no hay soberanía en materia fertilizante”.

Números de Rojas

El Gobernador remarcó que “no hay municipios de primera y de segunda”. Y explicó que no es que trabajando para el conurbano o para el interior de una manera diferente. “No es que vamos a trabajar para las grandes ciudades del interior y no para las pequeñas. Tenemos que trabajar para toda la provincia de Buenos Aires porque nuestro objetivo son los y las bonaerenses, más allá del color político de la intendencia”, dijo.

“Tenemos que acá en Rojas se distribuyeron 302 computadoras en 8 escuelas, pero también hay 320 estudiantes con los viajes egresados que hace la provincia de Buenos Aires. Son políticas que tienen que llegar a todos los distritos y a todos los pibes y pibas. Miraba los números de Cuenta DNI. De 25 mil habitantes la cuenta DNI en Rojas tiene 14 mil usuarios. Lo mismo con los créditos del Banco Provincia. El presupuesto del municipio es más o menos 6.000 millones de pesos. En créditos a productores a pymes, a emprendedores, en Rojas, el Banco de la Provincia de Buenos Aires otorgó 18 mil millones de pesos. Por eso digo, es apuntalar y acompañar la producción y el empleo en la provincia”, sintetizó.