Eliana Moyano: la rojense que hace del fisicoculturismo un estilo de vida

Eliana Moyano es la única rojense, por el momento, que se dedica al físico-culturismo. Comenzó a desarrollar esta disciplina luego de tener a su segundo hijo. En ese momento, su vida hizo un "click" y de ahí no paró de entrenar. Hoy divide su tiempo entre familia, trabajo y entrenamiento, que no posterga por nada. “Me dedico a una categoría de físico-culturismo que se denomina fitness, en realidad mi categoría es bikini-fitness”, explicó Eliana quien tiene un gimnasio en Rojas desde hace muchos años. “Siempre entrenaba, y un día luego de tener mi segundo hijo, dije: me quiero dedicar a cambiar mi cuerpo, pero cambiarlo por completo, lo quiero llevar al extremo. Ahí empecé a investigar, a ver fotos de torneos, hasta que vi que en una categoría yo podría encajar y me gustó”, afirmó.

En ese sentido, la deportista relató que se propuso este cambio en el año 2017 aproximadamente y en 2018 arrancó a trabajar fuerte. “Lo primero que hice fue contratar un Coach a distancia, un preparador físico que se dedique a preparar gente para competir. Me acuerdo que le dije: yo a esto lo voy a hacer, lo voy a lograr porque tengo ganas. Tuve que cambiar cien por ciento mi vida, mi alimentación, por sobre todas las cosas.

Y así comencé”, confesó y aclaró que “esta disciplina requiere del ochenta por ciento de la cabeza y el veinte del trabajo físico. Tenés que estar bien concientizado de lo que querés hacer, porque es como me dijo mi preparador cuando apenas arrancamos: ´todos quieren, pero muy pocos llegan, porque hay muy poca gente que se aguanta´”.

Determinación y perseverancia

Al respecto, Moyano manifestó que “primero hay que tener mucha paciencia para construir un físico, porque no se construye de un día para otro, esto se construye con el tiempo, con determinación y perseverancia. Yo me grabé esa frase a fuego: que tu punto fuerte sea siempre la perseverancia. Así empecé a trabajar, mucha constancia, trabajo mental”, y añadió que sigue una dieta que es muy restrictiva. “No comemos para disfrutar, sino que ingerimos los alimentos por la función que cumplen en nuestro cuerpo, y en el día a día, según lo que nos toque entrenar”, remarcó y aseguró que “esto es 24-7, no es solamente las tres horitas que yo entreno en un gimnasio”.

Eliana contó que se está preparando para el “Torneo Argentino” que se llevará a cabo en diciembre. “En los momentos de pre-competencia se come la comida que es buena por su función. Luego, por ahí tenés un permitido, pero siempre tiene que ser todo controlado porque no podés irte mucho del peso”, afirmó y agregó “competí hace una semana en Córdoba, y el día que bajé del torneo pude comer para disfrutar. Pero ya desde el lunes arranqué a full”.

Así, en cuanto a su rutina contó que se levanta a las seis menos cuarto de la mañana y hace 30 minutos de cardio y ayunas su mi casa. Después va a trabajar, y a la tarde entrena.

“Son dos horitas de musculación y después tengo un cardio más de 30 minutos. Así a rajatabla, son seis comidas diarias cada tres horas aproximadamente, con los macronutrientes que necesito para gastarlos, básicamente, en lo que hago, en el gimnasio”, explicó y aseguró que tiene todo un equipo atrás. “Mi coach que me asesora en todo, él me da el plan de nutrición y el entrenamiento en base a lo que requieren los parámetros de la categoría, hacia dónde vamos apuntando. Tengo mi entrenamiento pautado en base a lo que piden en mi categoría”.

Apoyo de su familia

Respecto a su familia, Eliana remarcó que la apoyan 100% y que siempre la acompañan a los torneos. “Trato que esto no influya en nuestra vida diaria, es decir, nosotros nos vamos de vacaciones y, por ejemplo, mi auto va súper cargado de mis alimentos, llevo de todo, mi balanza, lo que utilizo día a día. Si vamos a cenar afuera yo llevo mi tupper, ellos disfrutan su comida”, relató y agregó “mi familia, mi entorno, mis amistades, todos ya saben que yo me dedico a esto y que está dentro de mis prioridades. Tengo un cumpleaños, primero tengo que hacer todo el entrenamiento, después veo si puedo ir a ese cumpleaños. Yo no perjudico a nadie. Pero mi familia me apoya. Adapté toda mi vida en función a ellos para que esto no los perjudique, y que yo pueda seguir disfrutándolo”. Además, dijo que “para mí esto no es ningún sacrificio, yo lo hago porque quiero y disfruto, y también porque tengo la salud y puedo hacerlo”.

Por último, confesó que competir a nivel profesional “implica otro compromiso y otra preparación”. Así, reconoció que no sabe si tendría el tiempo para hacerlo, ya que es madre, y trabaja en la Dirección de Rentas en el Municipio de Rojas desde hace 20 años. “Mi trabajo es muy importante para mí, es como mi casa”, dijo y concluyó “voy paso a paso, no me apuro y trato de hacerlo bien, porque si me obsesiono y genero ansiedad con respecto a esto creo que ya lo dejaría de disfrutar. Ya haber llegado hasta acá, para mí es un logro personal muy importante y superé mis expectativas”.