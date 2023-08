En Rojas anunciaron la reducción de los valores de las tasas municipales

Esta mañana el intendente de Rojas, Román Bouvier, brindó una conferencia de prensa en la cual anunció un alivio fiscal para los vecinos del distrito. Las medidas más destacadas fueron la baja en el valor de la tasa de Alumbrado Público y el aumento de la base no imponible de la tasa de Seguridad e Higiene que, de esta manera, pasará de 300 mil a 800 mil pesos.

Bouvier explicó que el anuncio se hizo hoy y no semanas atrás para que no quede como “una medida electoralista”. “Si bien no podemos modificar el aumento que ha dispuesto el gobierno en tarifa de energía estas son medidas de alivio en un contexto difícil que está atravesando el país. Dejaremos de percibir una buena suma de dinero, pero entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo desde parte del municipio y acompañar a los vecinos porque las boletas de luz realmente vienen con un aumento muy grande”, dijo el intendente de Rojas.

En tanto, Nicolás Scardino, secretario de Coordinación y Gobierno, remarcó: “Nosotros no podemos modificar las tarifas que dispone el gobierno nacional, pero si podemos modificar lo que corresponde al municipio que es el alumbrado público. Así que acompañamos desde nuestro lugar como Estado municipal en lo que nosotros podemos”.

En ese sentido el secretario municipal explicó que la tasa de alumbrado público es una fórmula que está atada al precio del kilovatio. “Esta fórmula viene siendo aprobada por el Concejo desde hace seis o siete años y lo que hace es que cada vez que aumente el kWh, aumente también la tasa de alumbrado”, anexó.

Seguidamente, Scardino contó que el municipio le paga a Clyfer por el mantenimiento del alumbrado público y que va atado a los salarios. “Al haber un aumento tan pronunciado de la energía, hay un desfasaje entre el Kw y los salarios, lo que nos permite tener un remanente en esa tasa que estamos cobrando. Por lo tanto, pudimos dar esta bonificación del 30%. Eso es aproximadamente 24 millones de pesos de acá a fin de año”, consideró.

El beneficio llega para los que estén al día con la boleta de luz de marzo. Como la mayoría del alumbrado público se puede ver a través de la boleta de Clyfer, todos los que estén en marzo estarían alrededor de un 95% de beneficiarios”, sintetizó.

Cambios en la tasa de Seguridad e Higiene

Por otra parte, otra de las modificaciones se dará en la tasa de Seguridad e Higiene para los pequeños comerciantes. “Esto se suma también a la eliminación de las tasas que hicimos con esta fiscal impositiva al principio de año y con la inflación esos 300 mil pesos, muchos que no tributaban empezaron a tributar, por lo tanto lo llevamos a 800 mil pesos y quedarán exentos de tributar”, reveló.

Para avanzar con el tema, primero será necesario que el Concejo Deliberante convoque a una asamblea de Mayores Contribuyentes para que sea tratado y aprobado. “Esto implica una reducción de recursos, pero como el efecto que produce la inflación en los números presupuestarios, estábamos estimando un presupuesto con una inflación del 100%, hoy vamos a estar en 150%, así que nominalmente no afectaría a que tengamos que modificar el presupuesto”, detalló Scardino.