Sportivo Rojas se consagró campeón de U13

El básquet formativo femenino de Sportivo Rojas está de para bienes y en un muy buen momento. El club rojense participa de la Asociación Juninense de Básquet, con destacadas actuaciones.

En Primera División, Sportivo cayó en semifinales ante Argentino de Junín por 48 a 36. El “Trico” se metió entre las cuatro mejores de la Liga.

En U13, las chicas festejaron porque en la final no se presentó su rival, Argentino de Chivilcoy. Y hubo triunfo también de las U15 y 18. Sportivo será organizador del ´Final Four´ en U17 y U18.

En U15 restan jugar Sport de Pergamino y El Linqueño. Lo harán el sábado 15. Si gana El Linqueño los cruces de final four son: Sportivo Rojas vs Sports de Pergamino y San Martín vs El Linqueño. Si gana Sports juegan: Sportivo Rojas vs El Linqueño y San Martín vs Sports de Pergamino.

En U18 también restan jugar Sports de Pergamino vs El Linqueño, pero no incide en la programación de final four. Acá juegan Sportivo Rojas vs Sports de Pergamino y Porteño de Chacabuco vs Argentino de Junín.