Gustavo "Lito" Ruiz, el ciclista rojense que domina las montañas

Gustavo ´Lito´ Ruiz sigue haciendo historia en el deporte rojense. El ciclista que encontró el ciclismo luego de tener que dejar el motocross por cuestiones físicas, ganó el pasado 30 de abril, por segunda vez (en la categoría Máster C1) la durísima competencia “Desafío del Río Pinto” (Córdoba), una de las más exigentes a nivel continental. “Es una carrera a la que siempre uno le apunta y quiere llegar bien. Venía con muy buenas sensaciones, en unas carreras previas, con muy buenos números”, expresó Ruiz y agregó “uno tiene los medidores de potencia y en base a eso, además de conocernos, ya lo vas viendo reflejado en esos números, que venían siendo muy buenos, después hay que correr, pero vas con una expectativa. Por suerte, la carrera salió todo bien, así que pudimos ganar”.

En ese sentido, el deportista recordó el triunfo anterior de la competencia en el año 2019 y mencionó: “En esa ocasión llegué con varios corredores cerca, ahora seguí solo con tres minutos de ventaja. El Río Pinto tiene tantas variables que hace que sea tan difícil correrlo, más con la cantidad de gente”, y añadió “no es fácil, es muy difícil ganarlo, pero esta vez fui más relajado y tranquilo. Estoy más que contento por ganarlo por segunda vez”.

-¿Por qué crees que la ganaste nuevamente?

Gustavo Ruiz: Por un lado, llegué muy bien y por otro tuve la suerte que no pasó nada. También, otra cosa, que es un poco lamentable, pero real es que el Río Pinto ha implementado desde hace unos años el control anti doping, entonces eso empareja mucho para abajo, para los corredores que corremos limpio. Es lamentable, pero es la parte triste del ciclismo, que tenemos este tipo de cosas, hay muchos corredores que usan ciertas sustancias y al haber controles eso aparejó hasta abajo. Lo mismo pasó en la vez anterior que yo gané, tenía un contrincante que me venía ganando todas las carreras y cuando llegó el día del Río Pinto no lo dejaron largar porque estaba fuera de regla.

-¿Cómo viviste el antes, el durante y el después de esta magnífica competencia?

Gustavo Ruiz: En mi caso, es muy lindo porque nosotros vamos con todo el equipo a un hotel que nos dan, así que compartimos entre todos, salimos a pedalear juntos. Yo soy un tipo de corredor muy relajado, que no me pongo nervioso para nada, soy de disfrutar mucho de estos momentos. Toda la previa, la carrera también, el durante, la disfruto mucho, me divierto con mis compañeros, que son contrincantes, pero a la vez son amigos, hago chistes, nos peleamos cuando hay que pelearse, pero siempre soy de disfrutarla y de reírme arriba de la bici. Es una competencia totalmente disfrutable para mí.

-¿Cómo viene tu año calendario deportivo?

Gustavo Ruiz: Me bajé de la bici luego de la competencia y automáticamente nos pusimos en ´modo organizadores´, porque al siguiente domingo tuvimos la primera fecha del ´Campeonato Rally Tres Ciudades´ que se hizo acá en Rojas. Si bien ya teníamos todo más o menos acomodado, pero siempre faltan pulir unos detalles. Y después lo de siempre: el Campeonato Argentino de Rural, que es en agosto; el Rally tras montaña, en septiembre; hay una carrera en Tucumán de cinco etapas, que me gusta mucho todo a nivel nacional, porque a nivel internacional está un poco complicado, ahora nos cuesta mucho salir del país. El calendario siempre está repleto de carreras, uno va eligiendo lo que más le gusta.

-¿Cómo ves el nivel del ciclismo en tu ciudad?

Gustavo Ruiz: El nivel de los ciclistas de Rojas, últimamente, es muy bueno. Por suerte somos dos o tres los que estamos compitiendo a nivel nacional, y eso motiva a los demás, te pone un parámetro también, les hace elevar el nivel a todos. Empezamos de juntarnos, a viajar todos juntos a las carreras, fueron agarrando un nivel increíble, fuimos siete corredores a Río Pinto y metimos cuatro podios, con uno saliendo doce, creo que es un porcentaje altísimo. Pergamino también ha elevado muchísimo el nivel, tengo muchos amigos ahí. El nivel de cada corredor va aumentando día a día, mes a mes, año tras año. Hay muy buena calidad de ciclistas también en Pergamino y la región. Nosotros somos del llano, entrenamos bien, cada 20 días o un mes estamos yendo a competir a la montaña, por ahí suena raro un pibe de acá del plano que vaya a la montaña y les ganemos a todos. Pero bueno, haciendo bien las cosas está claro que no hay diferencia y podemos hacer un buen papel siempre.

-Lito, viendo tus comienzos, empezaste con el ciclismo luego de dejar el motocross. ¿Cómo fue ese proceso?

Gustavo Ruiz: Toda la vida anduve en moto, que también es un deporte muy lindo, la contra que tiene es que te arruina el cuerpo, te vas lesionando, como que todos caemos en la misma, para recuperar lesiones agarramos la bici y después termina siendo un amor a primera vista. Nos subimos a la bici y la moto pasa a un segundo plano, al punto de dejarla totalmente y dedicarnos de lleno a la bici. Es un deporte muy exigente porque tenés que entrenar todos los días. Yo salgo de trabajar y voy corriendo a mi casa, si se me llega a cruzar alguien le digo ´no, ahora no puedo porque me tengo que ir a entrenar´. Siempre primero está el entrenamiento y después vienen el resto de las cosas.

-Digamos que la bici es una extensión hoy de tu cuerpo.

Gustavo Ruiz: Totalmente, mis dos horas por día no me las saca nadie y, además, pasa a ser una forma de vida porque no es sólo andar en bici, sino que después tenés que cuidarte en las comidas para mantener siempre un peso acorde para poder correr en la montaña; incide muchísimo eso. Termina siendo una vida nueva, muy controlada, muy sana, de dormir mínimo ocho horas por día, termina toda la familia girando en torno a la bici. Por suerte, acá todos lo aceptan, entienden y me apoyan. Gracias a esa ayuda, se dan los buenos resultados.

-¿Qué es el ciclismo para vos?

Gustavo Ruiz: Nunca me fanaticé por nada. Lo adoro, pero no soy fanático. Siempre lo recomiendo porque no tiene contraindicación. Si bien toda mi vida gira en torno al ciclismo no soy fanático ni nada; si algún día lo tuviera que dejar por algún motivo, me dolería, porque es parte de mi vida, pero no es lo más importante, eso lo tengo claro.