Preocupación en Rojas: peligra el transporte escolar en establecimientos rurales

Los Consejos Escolares de toda la provincia de Buenos Aires se encuentran con problemas a la hora de obtener la aprobación del recorrido del transporte que se encarga de llevar a los alumnos a las escuelas rurales de sus respectivas localidades.

Esta situación se generó luego de que el área de Transporte de la Dirección General de Cultura y Educación realizara prórrogas de 60 días, que comprendían los meses de abril y mayo, de los contratos aprobados el año pasado en lugar de confeccionar el contrato anual que comprende desde mayo a diciembre.

Esto llevó a que muchos Consejos Escolares quedaran sin la aprobación del recorrido para el mes de mayo, y, quienes lo obtuvieron, lo hicieron a partir de prórrogas de pocos días. Todo el territorio bonaerense se encuentra afectado por este retraso burocrático y muchos alumnos y alumnas de escuelas rurales no tienen asegurada su presencia en clases.

La situación en Rojas

La presidenta del Consejo Escolar, Marianela Barzaghi, dialogó con Democracia y contó que en su localidad la situación es peor que en otras ciudades ya que desde el 1 de mayo más de 150 alumnos se encuentran sin transporte escolar rural, porque los 68 recorridos establecidos no están autorizados. "Nosotros estamos todos los días llamando por teléfono y mandando mail. Nos aseguraron que la planilla llegaba ayer y no llegó. Nos dijeron que ya tenía la firma, que ya estaba autorizada y que solamente faltaba que les pusieran el monto a los recorridos", expresó y agregó: "Todos los años pasa lo mismo, no es que este sea el primero.

Lo que sucede es que ahora ya estamos a mediados de mayo y la aprobación todavía no llega. Supongamos que llega hoy o mañana, vamos a tener que esperar todo el proceso legislativo. Hay que publicar la licitación, hay que mandar invitaciones y habrá un montón de días en el que los chicos tampoco tendrán la disponibilidad del transporte".

Por su parte, los transportistas escolares expresaron: “Lo consideramos un error porque esa licitación debió hacerse durante los primeros días del año para no interrumpirle el servicio a los chicos. Cuando trabajábamos para el Consejo Escolar esto no era así, las licitaciones se hacían en diciembre o en enero".

Además, existe otro inconveniente con los transportistas que está relacionado con los valores que maneja la Provincia, ya que sólo contempla los kilómetros donde el alumno está arriba del vehículo. Es decir que el viaje hasta la casa del estudiante y el regreso vacío no se tiene en cuenta a la hora de calcular los gastos, lo cual hace que muchos recorridos sean inviables.

“A algunos recorridos puntuales, los transportistas directamente no los agarran porque realmente no les conviene. Entonces, ahí es donde tenemos que solicitar al Fondo Educativo Municipal que refuerce los costos, que pague un plus sobre esos viajes particulares porque si no quedarían desiertos”, sostuvo Barzaghi y resaltó: “si no fuera por esa ayuda, muchos chicos de Rojas no irían a la escuela durante todo el año. Son caminos muy complicados y a ninguna empresa de transporte le conviene; inclusive, muchas veces van a pérdida”.

Misma situación en Pergamino

En la vecina ciudad de Pergamino podrían llegar a ser 248 alumnos los que se quedaran sin transporte para asistir a la escuela a partir del próximo lunes.

Respecto a esta problemática, la presidenta del Consejo Escolar de Pergamino, Martha Pomar dijo: "Nosotros estamos trabajando con las prórrogas de los recorridos autorizados hasta el día viernes 12 de mayo. Hace unos días que estamos pidiendo la autorización completa de mayo a diciembre y no tenemos respuestas porque desde Provincia están con demoras. De seguir en esta situación, los alumnos no podrán viajar en el transporte escolar hacia sus escuelas rurales a partir del próximo lunes", expresó y agregó: "Necesitamos sí o sí la autorización porque nosotros no nos vamos a arriesgar a hacer el recorrido sin que este haya sido aprobado desde la Dirección General de Cultura y Educación".