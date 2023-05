José Gil: "Sportivo Rojas es el club de la ciudad"

El club Sportivo Rojas nació un 24 de noviembre de 1927, producto de un grupo de jóvenes entusiastas amantes del fútbol, que llamaban “la barra del Molino”. El nacimiento de varias entidades deportivas tiene casi las mismas características.

Algunos apellidos que quedaron grabados en las paredes de la “fonda de Minetti”, primera sede de la institución), fueron: Erdozain, Vaio, Nicora, los dos Quiri, Sganga, Yugan, Di Pardo, March, Gras, Gómez, Acerbo, Lalli y González.

Así, su actual presidente desde fines de 2022, José Gil, dialogó con Democracia acerca del estado de la institución, la importancia de la entidad en la ciudad, sus proyectos y los desafíos a futuro.

-¿Cómo es tu vínculo con el club?

-José Gil: soy Presidente desde noviembre del 2022. Asumí con una Comisión hermosa de 19 personas. Y mi relación con la institución viene ya de casi diez años. Quién empuja al club a las personas son los nenes. El mío tuvo una mala experiencia en el fútbol, por este ambiente que se da afuera de la cancha, y que se transmite adentro después, entonces dejó, empezó básquet y ahí es donde me acerqué e involucré cada vez más; siempre haciendo cosas como un padre más, ayudando. Y bueno, acá estoy.

-¿Formabas parte de la Comisión anterior?

-José Gil: No, no formaba parte de la comisión anterior. Si estuve en una subcomisión de padres que laburábamos para generar fondos para los viajes de los nenes, pero no formando parte de la comisión.

-Sportivo es el único club de básquet en Rojas; ¿Qué otras disciplinas se desarrollan en la institución?

-José Gil: Hoy tenemos taekwondo, judo, vóley en mayores y paleta, donde tenemos una de las mejores canchas de la zona y donde se han armado grandes eventos de la mano de Marcelo Franco, campeón argentino. Además, contamos con el gimnasio y estamos luchando para poder rehabilitar la pileta para empezar con natación.

-¿Qué masa societaria tiene hoy Sportivo?

- José Gil: Tiene alrededor de 400 socios, aproximadamente.

-¿Con qué club te encontraste?

-José Gil: Me encontré con un club bien, funcionando y armado. Yo siempre lo charlaba mucho con Adrián Guilera, el ex Presidente, que falta ordenar lo administrativo porque el club estaba funcionando bien, pero como la Comisión anterior estaba en manos de dos personas estaban atorados de tarea. Así que, en ese sentido y económicamente estamos bien. No es una institución que tenga deuda. Pero, por supuesto, como toda entidad, hay muchas cosas para hacer.

-¿Qué significa Sportivo para Rojas?

-José Gil: El club, la verdad, mueve muchísima gente y cuando lo empezás a vivir desde adentro, te das cuenta que muchas personas le tienen un aprecio muy grande. Es el único de básquet, es un club céntrico y siempre estuvo muy cerca de todo. Era la cita de encuentro de todos los chicos de aquella época. Hoy, eso se ha perdido en los clubes en general. Pero Sportivo sigue siendo ese lugar de encuentro porque la verdad que está abierto todo el día, y los chicos se dan cita ahí, y cada vez estamos empujando para que estén más ahí adentro y no en la calle. Mucha gente se acerca y mucha gente ayuda. Con que cada uno que haga un poquito, suma un montón. Yo lo defino así: es un sentimiento, es el club de la ciudad.

-¿Qué otros objetivos te pones para tu gestión?

- José Gil: El club es algo social, yo creo que debe cumplir ese rol, el de contener. Tiene que estar abierto desde las 8 de la mañana a las 10 de la noche; eso es algo que quiero lograr, que esté abierto, no lo podemos hacer todavía por alguna cuestión de consejería. Y en lo deportivo, nos gustaría tener la pileta, queremos armar otro espacio para vóley y sumar la escuelita de paletas, hay miles de cosas para hacer. Estamos por terminar unos vestuarios nuevos que hicimos; y tenemos que reparar la cancha nueva. Veremos si podemos hacer estas cosas en este año.

-¿Cómo responden la sociedad, las empresas y el Municipio?

-José Gil: Hay que tener mucha cintura, sobre todo para manejarte con lo que es Municipio y Estado para no mezclar las cosas, con lo que puede ser una idea política o con lo que precisa un club, porque la institución tiene que estar por encima de todo eso independientemente de quién sea el intendente o de quién sea el presidente del club. Estamos gestionando el aporte “Club En Obra”, que es del Estado Nacional. Hoy en día, los valores económicos quedan lejos. Después, la gente responde porque salís con las campañas, el metro cuadrado, propaganda y las empresas locales apoyan. Se pone un poquito de cada uno y se hace.

-¿Hay alguna campaña de captación de socios?

-José Gil: Estamos por sacar una, no la hemos hecho aún. Empezamos a hacer ahora un seguimiento y mejor control de la masa societaria.

-¿Qué te representa el equipo de Básquet de Sportivo?

-José Gil: Muchos de los chicos que están jugando este año en la Primera lo hicieron el año pasado, pero no funcionó del todo el equipo. En una de las primeras charlas que tuve les fui claro y les dije: miren muchachos, ustedes son los espejos de los chicos, ellos quieren llegar a donde ustedes están, a mí me interesa que ustedes sean buena gente dentro de la cancha, que tomen el compromiso, que sean compañeros y que se genere el grupo. Ya hemos hecho dos o tres asados, todos juntos, cosas que antes no se daban, entrenaban y se iban. Yo siempre les digo lo mismo: la disciplina, los valores y el mostrar compañerismo de la cancha es lo que importa. Se hizo un grupo y se entienden. Más allá del resultado, están haciendo una muy linda campaña.

-¿Qué te gustaría que se dijera de tu gestión cuando termine?

-José Gil: No me la dejaste fácil esa. Qué me gustaría que dijera (piensa). Soy un tipo muy soñador. Esta es una tarea muy demandante. Soy un tipo que, digamos, me gusta pensar en lo grande; muchas veces cuando me siento en la Comisión quiero hacer un montón de cosas, voy para delante con cosas gigantes, enormes. Un poco eso es lo que me gusta que se diga, este es un soñador y empuja el club como un loco.