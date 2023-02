Se llevó a cabo la 4°fecha del Mega Regional del llano

El fin de semana pasado se llevó a cabo la cuarta cita del campeonato del llano sancionado por la Federación Argentina de Vuelo Libre en la ciudad de Rojas. El punto de encuentro para esta fecha fue en el Aeroclub de la ciudad que recibió pilotos de distintas partes del país.

De esta manera, se pudieron disputar dos mangas posibles de tres con muchos pilotos en Gol los días sábado 18 y lunes 20. El día Domingo 19 no se planteó ninguna manga debido al excesivo viento, pero no por eso no se pudo volar, al final de la tarde se disputó un torneo de precisión en la que los pilotos debían acertar a un objetivo al aterrizar.

El vencedor de la general de esta cuarta cita en Rojas fue Pablo Hernández seguido de Mariano Ruíz en 2do lugar y Martín Heredia completando el podio en 3er lugar. Los resultados completos de la fecha de Rojas pueden verlos en el siguiente enlace: https://www.desarrollosvolados.com/.../22-23/Gral_Rojas.html

Mientras que, la tabla de resultados generales, contando todas las fechas hasta ahora las pueden ver desde aquí: https://www.desarrollosvolados.com/.../Mega/22-23/Gral.html