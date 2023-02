Se realizará un convocante Festival de Parapente en el Aeroclub de Rojas

Del 18 al 20 de febrero, el Aeroclub de Rojas recibirá al Mega Regional del Llano, una importante competencia de parapente que se viene desarrollando en distintas ciudades como Chivilcoy, Bragado, Baigorrita y Villa Elisa en Entre Ríos. El mismo, es organizado por la Federación Argentina de Vuelo Libre, Parapentes Rojas, Jinetes del Aire Parapente, y la Asociación Deporte Motor Argentina. Además, es auspiciado por la Dirección de Deportes del Municipio de Rojas.

Así, desde el sábado 18 se disputará una nueva competencia de la Copa “Lautaro Rau”, en homenaje al docente que perdió su vida volando en parapente en el mes de julio en Entre Ríos.

Al respecto, Juan Ignacio Olari, representante de Parapentes Rojas y uno de los organizadores del evento comentó que “se trata de un campeonato que se hace en distintas ciudades donde se van acumulando puntos. La inscripción tiene un costo y solo puede participar todo aquel parapentista que tenga licencia habilitante en todo el país”. Además, contó que “la competencia es de tres días, donde se vuela a campo travieso por un circuito pre marcado y donde se va sumando puntaje. El tercer día se da a conocer el ganador”.

Por otro lado, Olari remarcó que no hace falta haber participado en las otras ciudades, porque los puntos se suman por competencia. “Las expectativas son buenas, pero depende mucho de cómo se dé el clima, porque tenemos interesados de todo el país, pero que esperan para viajar a último momento para saber si van a poder volar los tres días”.

Actividades complementarias

La concentración se va a dar desde temprano en el Aeroclub de Rojas donde habrá un amplio patio de comidas, bebidas y música para todos los visitantes. La entrada será libre y gratuita. Además, se está organizando un show musical para el último día del festival. “Todas las noches tendremos asado y encuentros porque se arman grupos muy lindos y se comparten muchas experiencias”, resaltó Juan Ignacio, quien es piloto de avión y realiza parapentes y paramotor desde hace 10 años.

“No voy a estar en la competencia, porque estoy en la organización, pero obviamente voy a estar dando apoyo al deporte porque es algo muy lindo, donde hay mucho compañerismo y no es tan competitivo como otros. Eso es muy bueno”, remarcó y agregó “por suerte contamos con el apoyo del Municipio desde el principio. Cuando nos contactamos, inmediatamente se pusieron a disposición desde la Secretaría de Deportes”.

Experiencias previas

Respecto a otras competencias, Olari contó que este es el tercer año que la realizan, aunque siempre hacen juntadas de parapentes y paramotor. “La concurrencia siempre es muy buena, porque además el lugar está muy lindo para acampar y pasar el día, tiene buenas instalaciones”.

Por otro lado, Juan Ignacio mencionó que Parapentes Rojas es un grupo que nació hace 12 años y que, a pesar de no tener una comisión armada, todos trabajan codo a codo para llevar adelantes distintas actividades. “Tenemos el Aeroclub que nos presta el lugar y está en excelentes condiciones. Todos los fines de semana se realizan prácticas de inflado, algunos vuelos de práctica y otros más importantes”, expresó y agregó que “además acá podemos hacer tercer tiempo. Estamos muy contentos con el lugar que nos brindan”.

En ese sentido, también mencionó que se pueden realizar vuelos bautismo, los cuales se organizan con tiempo. “El parapente es una actividad abierta a todas las personas, no hay límites de edad ni físicas. Nosotros les damos los conocimientos básicos, enseñamos el tema del inflable, prestamos los equipos y les explicamos toda la seguridad”, contó y concluyó: “el vuelo de parapentes es especial, hay un silencio absoluto, estás muy en contacto con el aire y no tiene límites. Además, las actividades son muy flexibles, no hay un solo vuelo en el parapente, hay muchas modalidades. Uno se puede adaptar a lo que le gusta o a lo que se sienta cómodo”.