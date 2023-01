VTV en Rojas: ¿cómo sacar turno y qué documentación hay que presentar?

Desde la Dirección Municipal de Tránsito del Municipio de Rojas informaron que la Verificación Técnica Vehicular atiende en Rojas desde el miércoles 4 de enero de 2023 en calle Loma Negra antes de su intersección con Cabo Molina en Barrio Santa Teresa, en el horario de 8 a 17 horas de lunes a viernes.

La planta móvil permanecerá en Rojas hasta marzo y para realizar la verificación los usuarios primero deberán sacar turno en el siguiente link: https://vtvpba.minfra.gba.gob.ar/SolicitudTurno

¿Qué es la VTV?

Se trata de un chequeo mecánico periódico que se realiza a todos los autos registrados en la Argentina. Mediante la VTV (Verificación Técnica Vehicular) las provincias controlan el estado de su parque automotor.

El objetivo es prevenir accidentes a raíz de una eventual falla o desperfecto mecánico de los vehículos circulantes. Cada provincia administra su propio sistema: así es como en Santa Fe, por ejemplo, la gestión se conoce como Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y, en Córdoba, Inspección Técnica Vehicular (ITV).

Se trata de un trámite obligatorio para poder usar tu vehículo; circular sin la VTV o con la VTV vencida puede ocasionar multas al titular del auto en cuestión.

¿Qué autos deben hacer la VTV?

En la Provincia de Buenos Aires, aplica para todos los vehículos de más de 2 años de antigüedad. Se trata de un requisito obligatorio para la circulación. No es necesaria la VTV en caso de que el vehículo no sea utilizado y, por este motivo, no se aplican multas retroactivas por no haber hecho la VTV con anterioridad.

¿Qué requisitos hay que cumplir al momento de realizar la VTV?

• DNI vigente.

• Cédula verde o azul/rosa del auto/moto

• Informe de Inspección Certificado

• C.U.I.T. si correspondiere (sólo si hubo cambio de titularidad en el último período).

• Tarjeta GNC (si correspondiere).

• Discapacitados: certificado de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud de la Nación o de la Provincia de Buenos Aires.