Román Bouvier: “Voy a ser candidato en el 2023 representando a Juntos y a la Unión Cívica Radical”

-¿Cuáles fueron los principales logros en esta gestión tan particular que le tocó afrontar?

Román Bouvier: Estamos cerrando un año bastante bueno no solo en lo económico, sino también en obras. Estamos pavimentando la avenida Diego Trillo con recursos del FIM, hemos iniciado obras en Barrio Jardín y Barrio España y estamos invirtiendo más de 40 millones de pesos para mejorar el servicio de agua potable. Ese tema es un gran problema que estamos teniendo y aunque no podemos hacer todo lo que no se hizo durante años en siete u ocho meses de gestión, decidimos invertir una buena cantidad de dinero en esa obra.

También terminamos de estabilizar el tránsito pesado que era una obra reclamada durante años y que se hizo con parte de fondos provinciales y municipales, también en Carabelas y ahora estamos arrancando en Rafael Obligado. Por otro lado, volvimos a poner el eje en lo que es tierra y viviendas, entregamos ocho casas de plan municipal de viviendas, estamos construyendo 25 con un convenio con el Instituto de la Vivienda y estamos arrancando 28 en el transcurso de los próximos días. Ese es uno de los temas que más nos preocupa y que hay una gran demanda y necesidad en Rojas por el valor de los alquileres. Estoy muy contento, asumimos como interinos el 25 de marzo y en junio definitivamente y en estos pocos meses de gestión obtuvimos muchos logros.

-¿Qué significa para usted venir de un pueblo tan pequeño como Carabelas, de 1000 habitantes y lograr ser intendente?

Bouvier: Realmente estoy muy satisfecho. La comunidad me acompaña y me da mucha fortaleza. Recibo eso todos los días cuando camino, cuando voy a hacer un mandado o charlo con los vecinos. Me dan fuerza y eso para mí es muy importante. Acá en Rojas lo mismo, el vecino te dice “no aflojes, seguí así, seguí por este camino”. Y una de las cosas que rescato como gestión es que hemos devuelto los valores y los principios que uno ha comulgado en su vida, en el radicalismo, en mi familia y en el pueblo.

Desafíos pendientes

-¿Qué siente que le faltó en estos meses de gestión?

Bouvier: Creo que tener un servicio óptimo de agua de red. Es algo tan esencial, pero hoy, en Rojas, hay mucha gente que no tiene presión en sus casas. No es que me quiero sacar la responsabilidad de encima, pero cuando comenzamos era: terminar las obras que estaban empezadas, pagar la deuda y después proyectar. Y cuando decidimos a donde direccionar recursos dijimos a salud y hoy estamos trabajando fuertemente para concretar el tomógrafo en el 2023. Creo que una de las falencias más importantes es el tema del agua, no haber logrado en este tiempo un buen servicio y entiendo que nos va a llevar más tiempo hacia adelante. Hoy no tenemos un servicio medido en toda la ciudad, eso hace que se derroche y que la gente no cuide. Además, la cobrabilidad de la tasa no llega a un 40%. Entonces apelamos al uso racional.

Otra cosa que no hemos podido hacer demasiado es en medio ambiente, en lo que es el basural a cielo abierto. Ese es uno de los objetivos para el año que viene.

-¿Cuáles son los reclamos que más le llegan de parte de la gente y de los pueblos?

Bouvier: Todos los días atiendo no menos de cuatro o cinco personas en el despacho, más el teléfono y la calle y el gran problema es la situación habitacional. Por eso estamos poniendo foco en eso, ver si podemos generar un plan de tierra masivo hacia el año que viene y que la gente pueda acceder, no regalando, sino acompañando.

-¿El estado de las rutas es un reclamo también?

Bouvier: Por supuesto, la Ruta 31 es un desastre. Estamos en contacto permanente con Vialidad por ese tema y tenemos el compromiso del Ministro de Gabinete de la Provincia, con quien estuve reunido hace unos días, de que se va a terminar en el 2023 y también se va a arrancar con un estabilizado de la Ruta 45. Siempre el tema de conectividad es muy importante.

Y otro tema que es un reclamo permanente es la posibilidad de tener más líneas de colectivo que entren a Rojas. La terminal hoy se encuentra adentro de la ciudad, entonces pasan muchas líneas de colectivos, pero no entran. Ya hemos iniciado las gestiones a través del Ministerio de Transporte. Ese es un desafío, poder hacer un parador en la ruta y tener mayor parada de micros para que mejoren esos servicios.

-¿Cómo es la relación con Provincia, tanto con el Gobernador como con las Secretarías?

Bouvier: Realmente tenemos muy buena la relación. Todas las semanas estamos en contacto con algún Ministro o algún Director de segundas líneas. Soy un convencido de que la política debe ser un hecho de consenso, donde debemos dejar las diferencias de lado. Lo que la sociedad está reclamando es que nos unamos todos y así lo he hecho desde el primer día de gestión. Después la gente valorará en época electoral por quien se inclina, pero está podrida de la grieta que tanto daño ha hecho en este país.

Elecciones 2023

-¿Se va a postular en el 2023 como intendente?

Bouvier: Sí, me voy a presentar como candidato. Es un pedido de la gente y también un desafío personal. Soy militante político desde los 12 años, abracé las banderas del radicalismo, de la democracia y de Raúl Alfonsín. Hace 25 años que participo y milito en política y me siento muy cómodo. Creo estar haciendo una buena gestión.

-El radicalismo en Buenos Aires está dividido en Adelante Buenos Aires y en Evolución Radical. ¿Tu gestión a quién pertenece?

Bouvier: Tenemos muy buena relación con los dos sectores. Como te decía anteriormente, creo que no es tiempo de divisiones, sino de unidad. Yo me identifico con la Unión Cívica Radical.

-Y a nivel nacional, ¿a quién vas a apoyar?

Bouvier: Al candidato que decida la Unión Cívica Radical. Soy un convencido de que tenemos que fortalecer el espacio de Juntos. Tenemos que abrirnos y fortalecernos. Podemos sumar al socialismo, un aliado político del radicalismo. La política debe empezar a dejar ciertos privilegios de lado. Para mí, la gestión se tiene que basar en tres patas: austeridad, honestidad y ética. Eso lo hemos replicado en Rojas y se debe replicar en todos lados.

-¿De cuánto es el Presupuesto 2023 y cómo va a ser el aumento de tasas?

Bouvier: Planteamos el aumento de tasas con un aumento del 54% para ahora y con un reajuste en abril de un 37%. Vamos a eliminar el derecho para ser proveedores porque queremos que todo el mundo que quiera trabajar con el municipio no tenga que pagar esa tasa, sino que todos los que quieran presentarse a una licitación puedan hacerlo. Tenemos un presupuesto bastante aggiornado a la realidad. Lo que sí quiero dejar claro es que el municipio de Rojas no aumentó tasas como sí lo han hecho muchos otros. Nosotros aumentamos las tasas un 58,5% en diciembre del año pasado y desde ahí en adelante no se modificaron. Pudimos recuperar la solvencia fiscal y tener superávit. Además, estamos proyectando un 103% de aumento para los empleados municipales para el año que viene.