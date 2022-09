Norma Piedecasas aseguró que “el mayor desafío hoy es organizar al Taller Protegido”

El pasado jueves 18 de agosto, la Comisión saliente del Taller Protegido de Rojas se reunió, luego del cuarto intermedio establecido en la última Asamblea del miércoles 3 de agosto, para elegir a las nuevas autoridades que conducirán al Grupo Esperanza hasta el 2024. Así, quedó elegida como presidente, Norma Piedecasas, una mujer vinculada a varias instituciones de la ciudad y hermana del Dr. Miguel Piedecasas, ex-Presidente del Concejo de la Magistratura de la Nación. Por su parte, Juan Pablo Gorriz, presidente saliente quedó establecido como Secretario, un cargo con mucha importancia dentro de la institución. Además, Fabio Ángel Ravagnan mantuvo su cargo como Tesorero, otro de los cargos clave.

“Me convocaron porque estoy vinculada a muchas instituciones de Rojas, estoy en la comisión de Bomberos, del Banco Credicoop y en la del Hospital. La verdad, no pensé que me iban a elegir como presidente, pero acepté porque vi el sacrificio que están haciendo tanto los papás como los docentes de la institución”, aseguró Norma. Y explicó, “durante esta gestión trataré de volcar todo lo que sé, porque la verdad es que hay muy poca gente que quiera trabajar. Somos siempre los mismos en todas las comisiones”.

Cabe resaltar que la elección de esta nueva Comisión Directiva se dio en un marco confuso ya que, luego del cuarto intermedio, no se realizó una convocatoria abierta para realizar una nueva Asamblea, sino que la reunión fue informal. Al respecto, Norma aclaró que sí hubo convocatoria social y a través de redes sociales. “Anduve invitando por todo Rojas e incluso lo publiqué en mi Facebook. Todos los que fuimos invitados a la reunión, nos comprometimos a llevar al menos a cinco personas más. El que dijo eso, mintió” y agregó “las personas que no fueron es porque no quisieron”.

En relación a los nuevos objetivos de esta nueva Comisión Directiva, Piedecasas mencionó que “el mayor desafío en estos momentos es organizar y regularizar los papeles del Taller”. Además, aseguró que trabajarán para “embellecer a la institución porque durante estos dos años de pandemia quedó todo muy abandonado”.

Por otro lado, Norma contó que actualmente al Taller asisten aproximadamente 20 chicos e invitó a todas las familias para que se vuelvan a acercar. “En este último tiempo, estuvimos haciendo socios nuevos, incluso en la misma noche de la reunión donde fui elegida como presidenta. Hoy tenemos cerca de 150, queremos que la gente vuelva a acercarse”.

De esta manera, la dirigente explicó que prontamente van a poner en marcha las distintas actividades que antiguamente llevaba adelante el Taller, como la rifa que tuvieron que dejar de hacer por no tener la personalidad jurídica en regla. Al respecto, señaló: “Se están acomodando algunas pequeñas cosas y de a poquito se van regularizando. Este nuevo grupo la verdad es que se está ocupando muy bien. Cuando una comisión se cae, se bloquean las cuentas y se bloquea el libro de actas, pero la plata y los socios están”. Y agregó: “De a poquito vamos a ir remontando todo esto, tenemos la huerta que necesita un nuevo mantenimiento y ya propuse hacer una tallarinada”.

¿Por qué es tan importante el Taller?

El Taller Protegido “Grupo Esperanza” es la única entidad de Rojas que se encarga de formar y capacitar laboralmente a las personas con discapacidad leves o moderadas asegurándoles el derecho a trabajar, ya que, además, les brinda la oportunidad de trabajar en la propia institución.

El Grupo Esperanza fue creado por un grupo de padres y tiene casi 30 años de trayectoria. Sus primeros pasos fueron en una sala en el Hospital Unzué, hasta que la institución logró adquirir la actual planta funcional que es ejemplo en la Región.

Las actividades productivas que realizan sus concurrentes son: huerta, fabricación de bolsas y se encargan de la venta de los troqueles del estacionamiento medido en el microcentro de la ciudad (lo recaudado va al Taller). Dentro de ellos, los equipos profesionales se dedican a las tareas terapéuticas y tareas productivas, mientras que la comisión se encarga de las gestiones administrativas.

Estas entidades se solventan con las actividades que realizan y mediante un subsidio que llega de manera mensual desde Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, lo cual permite su funcionamiento. Más allá de las actividades productivas, sus concurrentes realizan otras tareas que tienen que ver con lo artístico y social, encontrando en ellos un verdadero hogar.