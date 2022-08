Norma Piedecasas es la nueva presidente del Taller Protegido de Rojas

En la noche del jueves, la Comisión saliente del Taller Protegido de Rojas se reunió, luego del cuarto intermedio establecido en la última Asamblea del miércoles 3 de agosto, para elegir a las nuevas autoridades que conducirán al Grupo Esperanza hasta el 2024. Así, quedó elegida como presidente, Norma Piedecasas, una mujer vinculada a varias instituciones de la ciudad y hermana del Dr. Miguel Piedecasas, exPresidente del Concejo de la Magistratura de la Nación. Por su parte, Juan Pablo Gorriz, presidente saliente quedó establecido como Secretario, un cargo con mucha importancia dentro de la institución. Además, Fabio Ángel Ravagnan mantuvo su cargo como Tesorero, otro de los cargos clave.

Cabe resaltar que la elección de esta nueva Comisión Directiva se da en un marco confuso ya que, luego del cuarto intermedio, no se realizó una convocatoria abierta para realizar una nueva Asamblea, sino que la reu-nión fue informal.

Al respecto, Florencia Silanga, abogada del Taller expresó: “El cuarto intermedio está hecho según las normas que lo regulan, eso no se puede cuestionar porque fuimos muy cautelosos en el tema para que no ocurriera ningún conflicto”. Y agregó, “el Taller está encaminado y todo está en marcha para que se solucionen los conflictos”. Sin embargo, cuando se le pidió la confirmación de la lista, la abogada dijo: “La Comisión no quiere difundirla aún. Quieren juntarse y reunirse. Además, hay gente que es la primera vez que participa de una institución y no quieren exponerse. Pero en cuanto se reúnan, van a hacer un comunicado en su página oficial”.

Así, según fuentes de Democracia la nueva Comisión Directiva del Taller Protegido Grupo Esperanza de Rojas para el periodo 2022-2024 sería: Presidente, Norma Piedecasas; Vicepresidente: Guillermo Berruti; Tesorero: Fabio Ángel Ravagnan; Pro Tesorero: Martín Berardo; Secretario: Juan Pablo Gorriz; Pro Secretario: Salvador Berruti; Vocales: Sara Pajón y Andrés Solari; Vocales suplentes: Marisa Rivas y Claudia Bonjour; Revisores de cuentas: Marcela Honold, Juan Ángel Luciani y Jorge Machado; Revisores suplentes: Esteban Di Camillo y Emilio Vega.

Asambleas frustradas

El pasado 3 de agosto, el Taller Protegido Grupo Esperanza de Rojas logró llevar delante, luego de dos intentos frustrados, la asamblea ordinaria. La misma buscaba renovar la Comisión Directiva que tiene su mandato vencido desde el año 2020. Sin embargo, esto no ocurrió. Si bien se logró el quórum para desarrollar la asamblea, no se eligió una nueva Comisión y se decidió pasar a cuarto intermedio hasta que se regularice la situación de los libros que pide Personería Jurídicas. Pese a lo que establece el marco legal de las instituciones, la Comisión saliente decidió realizar anoche una reunión informal y conformar las nuevas autoridades para el período 2022-2024.

¿Por qué es tan importante el Taller?

El Taller Protegido “Grupo Esperanza” es la única entidad de Rojas que se encarga de formar y capacitar laboralmente a las personas con discapacidad leves o moderadas asegurándoles el derecho a trabajar, ya que, además, les brinda la oportunidad de trabajar en la propia institución.

El Grupo Esperanza fue creado por un grupo de padres y tiene casi 30 años de trayectoria. Sus primeros pasos fueron en una sala en el Hospital Unzué, hasta que la institución logró adquirir la actual planta funcional que es ejemplo en la Región.

Las actividades productivas que realizan sus concurrentes son: huerta, fabricación de bolsas y se encargan de la venta de los troqueles del estacionamiento medido en el microcentro de la ciudad (lo recaudado va al Taller). Dentro de ellos, los equipos profesionales se dedican a las tareas terapéuticas y tareas productivas, mientras que la comisión se encarga de las gestiones administrativas.

Estas entidades se solventan con las actividades que realizan y mediante un subsidio que llega de manera mensual desde Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, lo cual permite su funcionamiento. Más allá de las actividades productivas, sus concurrentes realizan otras tareas que tienen que ver con lo artístico y social, encontrando en ellos un verdadero hogar.