Cerraron la escuela rural de Roberto Cano

La Escuela Primaría Número 6 “Julio Argentino Roca”, la única rural del pueblo de Roberto Cano, en el partido de Rojas, cerró sus puertas por falta de matrícula. La noticia causó preocupación en el mundo educativo y tristeza en el pueblo, ya que se trata de un establecimiento histórico que siempre ha trabajado comprometido con la educación. Según informaron el acta de cierre “provisorio” se firmó el pasado jueves 11 de agosto, tras una difícil decisión.

Sobre esta situación, Andrea Llena, directora de la institución hasta el día del cierre ya que desde el viernes 12 de agosto fue presentada en como directora en otra escuela, expresó: “Cuando se cierra una escuela, se cierra un espacio donde se compartían muchas cosas. Es una situación triste y desagradable. El cierre se hizo porque no hay matrícula proyectiva en la zona y se cierra al menos por este ciclo lectivo. Esperemos que se pueda volver a abrir”.

Por otro lado, fuentes de este medio explicaron que sólo concurría un alumno al establecimiento rural que se fue a otra institución en la ciudad cabecera. Este es un debate abierto sobre la necesidad o no de mantener una escuela rural abierta con tan baja matrícula. Lo cierto es que, en este caso, las puertas de la Primaria 6 se cerraron, al menos hasta encontrar una matrícula que justifique su reapertura, algo que parece difícil.

El cuestionamiento que se le hace desde el ámbito educativo es que Jefatura Distrital no habría agotado instancias y alternativas para evitar el cese de actividades. “Cierra por falta de matrícula. Se estuvo buscando una familia con niños para que pueda habitar la casa de la escuela, pero no se encontró”, explicaron fuentes de otro ente público ligada a la educación.

Lo cierto es que el cierre de la escuela no fue comunicado oficialmente. “Cuando abrieron la escuela rural de Los Ángeles lo anuncian con bombos y platillos, pero cuando cierran una no dicen nada. Deberían haber agotado instancias, pero no lo hicieron”, aseguraron. Por lo pronto, habrá que esperar para ver si en 2023 la escuela de Roberto Cano vuelve a contar con alumnos dentro de sus aulas.