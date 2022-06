Impusieron nombres a dos escuelas de Rojas

El día miércoles se realizaron dos actos educativos en Rojas, donde dos escuelas fueron “bautizadas" con sus nuevos nombres. La Escuela de Educación Secundaria N°5 lleva el nombre de “Roberto Fontanarrosa”; mientras que la Escuela Secundaria N°3 fue nombrada “Marie Curie”. Los actos contaron con la participación de autoridades educativas, consejeros escolares, concejales y las comunidades de cada colegio público.

Secundaria 3 “Marie Curie”

Tras una resolución ministerial, la institución llevará el nombre de quien fuera la primera mujer en ganar el Premio Nobel, por sus descubrimientos de elementos radiactivos y sus usos en medicina.

Hay que recordar que en septiembre de 2021 se habían difundido las alternativas posibles para que la secundaria en cuestión lleve un nombre, entre los que estaban Albert Einstein, Frida Khalo, Rodolfo Walsh, María Remedios del Valle, Arturo Jauretche y Alejandra Pizarnik.

Cumplidas las etapas administrativas, finalmente se conoció la elección en la figura de Marie Curie en el mes de abril del año que corre. Desde la escuela, ubicada en Virrey Vértiz y 20 de Diciembre, en aquel entonces expresaron satisfacción por la noticia, a través de sus redes sociales: “La CQ3 tiene nombre!!! Gracias a todos los que propusieron los nombres para la escuela”.

Quien propuso el nombre ganador fue Julia Schwizer, quien se mostró muy satisfecha por la selección de su propuesta: "Hoy lo puedo decir, estoy feliz. El año pasado en un proyecto institucional para que la Escuela Secundaria N°3 tuviera nombre, propuse que se llamara Marie Curie, porque para mí es un referente, la primera mujer en ganar el Premio Nobel por sus descubrimientos de elementos radiactivos y sus usos en medicina”.

Además, explicó que “la secundaria N°3 es la única escuela Pública en Rojas que tiene la Orientación en Ciencias Naturales”. “Y yo, amante de las Ciencias, qué mejor que proponer el nombre de esta mujer pionera, luchadora de los derechos de las mujeres, que luchó incansablemente para ser la primera mujer en dar clases en una Universidad y porque sus aportes a la ciencia fueran reconocidos”, sintetizó.

Marie Curie fue una física, matemática y química pionera en el campo de la radiactividad. Marie no solamente fue la primera mujer, sino que la primera persona en recibir dos Premios Nobel en distintas especialidades: Física (1903) y Química (1911), y la primera mujer en hacer clases en la Universidad de París.

Secundaria 5 “Roberto Fontarrosa”

La Escuela Secundaria 5 de Rojas, que ahora lleva el nombre del rosarino, es la más joven de la ciudad. Desde su inauguración a la actualidad quedó pendiente un tema por resolver: qué nombre llevaría la institución. Es por eso que hace un tiempo atrás los estudiantes abrieron el debate e invitaron a la comunidad a participar del concurso por el cual se podía votar entre diferentes nombres. El ganador fue el rosarino Roberto Alfredo "El Negro" Fontanarrosa.

Así se estableció el nombre de la secundaria luego de realizarse el acto de imposición de nombre. Desde la institución educativa rojense se avanzó en la elección del mismo durante el ciclo lectivo 2021, en el cual también vivieron el histórico hecho de tener su primera promoción de egresados. Las tres primeras opciones más votadas fueron elevadas, a través de la Jefatura Distrital, al Consejo General de Cultura y Educación, donde se tomó la decisión final.

El proyecto por el cual se estableció el nombre de la escuela se denominó “Un nombre para mi escuela”, el cual cerró la votación el 31 de mayo. Las consideraciones que se tuvieron en cuenta fueron que la persona no podía tener condenas por delitos de lesa humanidad, no podían ser nombres referidos a marcas comerciales o emblemas corporativos, debían evitarse palabras extranjeras y debía haber transcurrido un lapso no menor a 10 años desde su fallecimiento.

Entre los nombres que se podían votar estaban: Lola Mora, Luis Alberto Spinetta, Mercedes Sosa, Rodolfo Walsh, Yente Eugenia Crenovich, Atahualpa Yupanqui, Benito Quinquela Martín, Paula Albarracín, Roberto Fontanarrosa, Antonio Berni, Juanito Luna, Raquel Forner, Jacinto Piedra, René Favaloro, Roberto Sandro y Víctor Oscar Lolo.