Máximo Michaud, el joven rojense que sueña con correr el Campeonato Mundial de Motocross

Máximo Michaud nació en Rojas hace 17 años y desde hace cinco decidió emprender el camino del motociclismo. Influenciado por un amigo que practicaba, Maxi les comentó a sus papás su incipiente pasión. Ellos lo apoyaron desde el principio, aunque reconoce que pensaron “que se me iba a pasar”.

“Comencé porque tenía un amigo muy cercano que corría en motos y siempre lo iba a ver. Ahí me nacieron las ganas de correr. Mi viejo aceptó y decidimos probar. Fuimos a una estancia para que corra tranquilo. Él pensó que me iba a cansar, pero nada que ver”, relató Maxi y agregó que “cuando arranqué a practicar, ya quería competir, entonces comenzamos con un campeonato chico y de ahí fuimos escalando”. Por otro lado, explicó que “empecé en una categoría para chicos de mi edad, con motos de baja cilindrada y con autorización de mis padres”.

Hoy, Michaud se destaca en los campeonatos zonales de Salto, Junín, Rojas y Bragado. Recorre toda la región mostrando sus habilidades y, además, participa del Campeonato Provincial de Motocross Córdoba, más conocido como “El Cordobés”, donde se mide con jóvenes de todo el país. Al respecto, Maxi dijo que “ahora estoy corriendo con un KTM 250. Voy a distintos campeonatos que hay en la zona, compito una vez por un mes, dependiendo las fechas”. Y agregó que “cada pista tiene su recorrido y entre ellas cambian un montón. Algunas son más largas, otras con más saltos”.

Al respecto, el motociclista confesó que “lo que más me gusta de correr es la adrenalina que se siente y los fierros, todo lo que es el motor”. Y reveló que “a mí viejo siempre le gustaron las motos, pero nunca me lo inculcó, yo solo insistí para comenzar”.

En cuanto a su entrenamiento, el joven resaltó que practica rugby, handball y concurre al gimnasio. Además, previo a cada carrera repasa la pista asignada y entrena en ella para poder hacer una buena carrera. “Todo el conocimiento que tengo lo dejo en la pista. Si es una pista que conozco, la repaso para no quedarme atrás, porque si entreno siempre en la misma me quedo estancado y no me sirve mucho”, resaltó. Y agregó que “a veces puede pasar que si tenés un golpe fuerte, cuesta volver a agarrar la fuerza para ese salto, pero no siento miedo. Nunca me puse nervioso, sólo lo hice en mi primera carrera. Yo me vengo a divertir acá, lo tomo como un entrenamiento, no siento la presión de tener que ganar”.



El apoyo incondicional de su familia

Michaud manifestó que su mayor sueño es correr en el Campeonato Mundial de Motocross, pero que todavía le falta muchísimo ya que para asistir necesita de un equipo y marcas que lo acompañen. “Hoy todo está costeado por mi familia y por un chico de Arrecifes que me ayuda con equipamiento o descuentos”, sostuvo y agregó “mi familia me apoya en todas y siempre me acompaña a las carreras”.

En cuanto a representar a su ciudad, Maxi dijo que “siento algo especial por Rojas, por eso trato de dar lo mejor, todo lo que más puedo. La gente acá me recibe muy bien”. Además, dijo “mis amigos del colegio me apoyan y a veces me van a ver entrenar”.

Su adolescencia en Rojas

Michaud asiste a una escuela técnica de Rojas, aún le queda un año y medio para culminar sus estudios secundarios. Y en cuanto a su futuro, confesó que “mucho no me gusta estudiar, me gusta más trabajar, pero mi viejo dice que pruebe, que es lindo ir a vivir solo, independizarse y conocer gente nueva. Voy a ver qué pasa”. Y aseguró que “a mí me gusta todo lo que es motores, fierros y la mecánica”.

Por otra parte, el adolescente contó que “muchas veces me pierdo salidas o encuentros con mis amigos por asistir a una carrera. Mis viejos me dicen que disfrute, pero yo quiero dedicarme de lleno a esto”. Lejos de lamentarse, Michaud remarcó “si hay algo que te gusta mucho hay que tener una constancia y ponerse las pilas. Hay que pensar en todo lo que uno pueda llegar a lograr y mantener el margen de todo en lo que es afuera y adentro del deporte”. Y concluyó, “es un estilo de vida el que elegí”.