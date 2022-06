“Quiero que mi paso por la política sirva para cambiar cosas y para recuperar el vínculo con la sociedad”

El jueves 8 de junio, Román Bouvier, intendente interino de Rojas, firmó el decreto N° 468/2022 que consiste en impedir el acceso a funcionarios municipales que tengan condena judicial. Algunos de los delitos que abarca el decreto son aquellos relacionados con hechos de corrupción o que conlleven inhabilitación específica para ejercer cargos públicos. También se contemplan condenas por femicidio, violencia de género o abuso sexual, delitos contra la Seguridad de la Nación, contra los poderes públicos y orden constitucional, contra el orden económico y financiero y quienes resulten ser deudores de alimentos inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios o no. De esta manera, Rojas se convirtió en el primer municipio de la segunda sección electoral en implementar la ficha limpia.

“Para mí es fundamental marcar cuál es el rol y el camino que hemos decidido tomar en la gestión. Soy amigo de los consensos, pero también de la austeridad, honestidad y la ética en la función pública”, afirmó Bouvier y agregó que para él esos son valores “innegociables e inclaudicables”.

Respecto al Decreto firmado, el mandatario sostuvo que “me da certeza saber cuál es el rumbo de gestión que queremos tomar o que estamos llevando adelante” y manifestó que “poder marcar cuál es el rumbo, es también marcar a la sociedad y poder darle tranquilidad de qué es lo qué queremos que cambie. La política tiene que empezar a hablar y a dar ejemplos, y creo que este es uno de ellos”. Además, dijo que “la sociedad hoy tiene un quiebre con la política, por eso es momento de volver a recuperar esa confianza y lo debemos hacer de manera transparente”.

El intendente interino, explicó que continuamente les pide a sus funcionarios la rendición permanente de las cuentas públicas y del fondo educativo y de banquinas. “Somos el Estado y administramos recursos públicos, por eso esto para mí es un cambio de paradigma de la política y lo hacemos con mucho empuje, por la edad que tenemos y por la convicción que llevamos”, enunció y planteó que “tenemos que recuperar esos lazos y salir hacia adelante para que la gente vuelva a colaborar y a involucrarse con la política”. Además, agregó que “impedir la actividad de funcionarios que hayan cometido delitos con condena, para mí es ejemplificador”.

Mendoza, el modelo a replicar

En cuanto al modelo a seguir, Román explicó que “hace poco participamos en Mendoza de un Foro de Intendentes radicales y allí se habló mucho de la Ficha Limpia y de la Boleta Única. Mendoza fue pionera en su implementación y realmente están muy avanzados. Es una Provincia chica, pero que tiene un montón de cosas interesantes”. Además, comentó que “han hecho de la política una herramienta saludable. Todo lo que podamos imitar de ellos, lo vamos a hacer. Creo que de a poco vamos a ir recuperando el vínculo con la sociedad y vamos a ir evolucionando hacia una sociedad más justa y a un sistema político más transparente”.

Por otro lado, afirmó que este Decreto implementado en Rojas “es el puntapié para que se sigan sumando ciudades. Para mí es fundamental que la política empiece a imitar estos gestos ejemplificadores” y agregó que “se tiene que volver transparente y honesta. Quiero que mi paso por la política sirva para cambiar cosas y para recuperar el vínculo con la sociedad. Para demostrar que se puede hacer política de otra manera”.

Plan de viviendas y obras públicas para Rojas

Respecto a las problemáticas que enfrenta la Ciudad, Bouvier dijo que “uno de los temas que siempre me ha preocupado fue la situación habitacional, ya que hoy Rojas no tiene viviendas para alquilar y desde el año 2007 no recibe planes de vivienda, ni de Provincia ni de Nación” y adelantó que estuvo haciendo gestiones en el Instituto de la Vivienda y Tierras para poder escriturar “una buena cantidad de lotes” en el Distrito. “Queremos llevar adelante el Plan de Tierras más importante de los últimos años”, aseguró y afirmó que ya lograron destrabar un convenio por 28 viviendas y otro por 25 que van a arrancar a la brevedad.

Por otro lado, también expresó que estuvo en el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) donde fue recibido por el titular Néstor Álvarez y con quien estuvo gestionando nuevos pozos de agua y todo un sistema de acueducto central para solucionar la falta de presión en verano. “Estamos muy ansiosos por concretar la obra, porque será una muy importante para la población. Va rondar los 50 millones de pesos”, manifestó.

Por último, en referencia a las obras paralizadas en la Ruta Provincial 31, el intendente interino sostuvo que “Vialidad está trabajando para solucionar unos problemas técnicos financieros que esperan que, en la brevedad, se destraben y se pueda continuar con la repavimentación” y agregó que “los que la padecemos, lo estamos viendo con preocupación, por eso tratamos de empujar desde Rojas para que se pueda terminar”.