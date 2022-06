Ornela Alarcón, la escritora de Carabelas que lleva a su pueblo como estandarte

A fines de abril, la escritora Ornela Alarcón, oriunda del pueblo de Carabelas, partido de Rojas, presentó su primera publicación editorial: una novela de ficción que reúne características del género realismo mágico y cuenta la historia de dos protagonistas que se enamoran en la infancia y deciden compartir el resto de sus vidas juntos. Además, el relato está situado en un pueblo ficticio, Villa Paturlana, inspirado por supuesto en su pueblo: Carabelas.

“La idea es que quien lo lea, más que nada, los habitantes de mi pueblo, se reconozcan en estos lugares y en esas líneas porque las descripciones son muy precisas”, detalló Ornela y aseguró que “la historia de amor que relato surge en la infancia y dura toda la vida, pero tiene muchos altibajos como todo matrimonio. Hay traición, engaño y muchas situaciones críticas”.

Respecto a los personajes de la historia, la autora manifestó que “todos están inspirados en personas que han pasado por mi vida y que fueron muy importes para mí. He tomado peculiaridades de ellos para conformarlos” y detalló que los protagonistas “representan a mis abuelos maternos en algún momento de sus vidas. Los relatos del libro son producto de las vivencias que me han compartido y de la relación que mantenían”. Además, la carabalense dijo que “fueron dos personas muy presentes en mi vida y esa fue mi forma de perpetuarlos en el tiempo. Fue como un homenaje porque fueron muy importantes para mí”.

En cuanto al título del libro, Alarcón explicó que “Paturlana fue el primer nombre que tomó para sí el pueblo de Carabelas cuando se empezaron a instalar algunas familias de inmigrantes italianos y franceses. Se había tomado el apellido de una de ellas para el asentamiento que se fue formando”. Y luego, detalló que, “encuéntrame allí”, es una frase que el personaje masculino le manifiesta a su mujer en tres ocasiones muy determinantes de su vida.

El género elegido

La escritora reconoció que siempre le gustó el realismo mágico y que, aunque no esté ejerciendo la profesión como docente de lengua y literatura, siempre estuvo vinculada con los libros y en especial con ese género. “Siempre leí mucho a García Márquez y a Isabel Allende. Me gusta el hecho de que una historia se vaya narrando linealmente y cuente situaciones que tranquilamente pueden pasar en la vida real, pero de pronto aparece un elemento mágico que irrumpe en esa realidad pero que, a su vez, todos los personajes lo consideran como algo totalmente normal. Eso es lo que me atrapa”, reconoció.

Por otro lado, Ornela contó que en su adolescencia participó en antologías de autores locales y también de dos concursos en Buenos Aires, donde llegó a las instancias finales.

Y respecto a su futuro, explicó que “siempre voy anotando en borradores cosas que se me van ocurriendo, luego debo encontrarle una forma, como me pasó con esta historia que la venía escribiendo hace mucho tiempo y no lograba darle el sentido”.

Representación de su pueblo

La joven nacida en Carabelas, un pueblo de Buenos Aires de 1200 habitantes aproximadamente, resaltó que con este libro trata de llevar el nombre de su localidad como estandarte. “Quiero que se conozca y guste. Y que cuando alguien lo lea tengas ganas de venir conocerlo”.

Además, remarcó que “cualquier persona que haya vivido, pasado o conocido a Carabelas se va a sentir identificado o se va a reconocer en los lugares o en ciertos momentos, porque, por ejemplo, en un capítulo relato la experiencia de un tornado que pasó hace muchísimos años en el pueblo y lo destruyó por completo”.

Distintas presentaciones

El pasado 30 de abril, Alarcón presentó su libro en su pueblo con la ayuda de Juan Emilio Ortiz, locutor nacional; Paola Silva, fotógrafa y Marta Quaglia, docente quien leyó fragmentos de la historia.

“El libro cuenta con ilustraciones, cada capítulo tiene una fotografía representativa de algún lugar característico del pueblo”, explicó Ornela y expresó que en Carabelas “tuvo muy buena aceptación entre las personas del pueblo, sobre todo de la gente mayor”.

Por otro lado, en el día de ayer, la autora tuvo su segunda presentación. En esta oportunidad fue en el Centro Cultural Ernesto Sábato de la ciudad de Rojas, donde invitada por el Municipio, replicó la presentación de Carabelas y se realizó un brindis en su honor.