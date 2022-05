Bouvier: "Estamos ordenando la gestión, con una impronta diferente a la que había"

El 10 de diciembre de 2021 el intendente de Rojas en aquel entonces, Claudio Rossi, renunciaba a su cargo para sumarse a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires representando a la Segunda Sección Electoral. En su reemplazo, quedaba el ex secretario de Gobierno y concejal licenciado, Cristian Ford, a quien una difícil enfermedad lo obligó a alejarse del puesto máximo. En su lugar, debía asumir la Concejal que lo seguía en la lista ganadora de 2019, pero esta se negó a hacerlo. Allí, entró en el radar político de primer nivel rojense, Román Bouvier, concejal (también licenciado), que en aquel entonces se desempeñaba como director de Tierras.

Desde el 25 de marzo de este año, Bouvier conduce interinamente los destinos de Rojas. El jueves, una nueva licencia de Ford por noventa días (hasta el 17 de agosto), hizo que el interinato del joven nacido en Carabelas, una localidad situada sobre la Ruta Provincial 31, a 24 kilómetros de la ciudad cabecera, se extienda más de lo esperado.

En una nota exclusiva de Diario Núcleo, el intendente más joven de la provincia de Buenos Aires (36), brindó un panorama político, habló de las internas, la situación en la Segunda, la UCR provincial, su gestión y el gabinete heredado. En un contexto atípico para lo política local, complejo de explicar y entender, Bouvier dio su visión de lo que ocurre en Rojas con una mirada crítica.

-Si le tenés que explicar quién sos a alguien que no te conoce, ¿qué le dirías?

-Que soy militante radical desde 1997. Con doce años me acerqué al partido gracias a una profesora de Cívica. Si bien mi familia es del partido, empecé a identificarme con los valores de Raúl Alfonsín, la democracia, la participación y, sobre todo, la honestidad de Alfonsín y también de Arturo Illia, quienes han sido íconos de este país. Para quienes transitamos las filas del radicalismo, ellos son nuestras banderas, que levantamos con orgullo y satisfacción.

-El ambiente político suele ser muy conservador. A pesar de eso te convertiste en el intendente más joven de la provincia de Buenos Aires, ¿Cuál es tu visión de la política?

-Sí. Considero que la política ha tenido y sigue teniendo un distanciamiento con la sociedad por cómo se ha comportado. Es momento de recuperar desde la misma política todos esos valores y principios que alguna vez los tuvo y que se ha ido degradando con el paso del tiempo. Para mí es fundamental que la política se transparente, ser honesto y tener un gobierno abierto de ida y vuelta con la gente.

No concibo un país donde no haya partidos políticos. Estos son una herramienta para el fortalecimiento de la democracia. Más allá de todos sus defectos, para mí es el mejor sistema que puede haber para administrar una sociedad.

- ¿Es una ventaja ser joven para poder acortar esa brecha entre la política y la sociedad?

Sí. Por esa estructura conservadora de los partidos políticos se han alejado de la realidad. La UCR no es ajena a esto y tiene una estructura conservadora de más de 130 años. Cambiemos le dio oxígeno al radicalismo con la renovación de muchos dirigentes que, por apellido, eran los dirigentes eternos desde el 83. Esto se daba en todas las escalas. Cambiemos nos sirvió para renovar y para que muchos jóvenes que teníamos ganas de ser protagonistas lo pudiéramos hacer.

-Son un férreo defensor de la renovación adentro de la Unión Cívica Radical…

-Como explicara, sostengo que la renovación es necesaria y se está dando. El presidente del HCD de Rojas es una persona joven (Lic. Diego Pérez Delbaldo), la mayoría de los concejales son personas jóvenes y del equipo de gestión también. Creo que el radicalismo en Rojas tiene una generación de 45 años para abajo que estamos interactuando en distintos lugares, llevando adelante el poder Ejecutivo y Legislativo. Es fundamental contar con la mirada de la experiencia, pero también de la juventud, que llega con nuevas ideas y, fundamentalmente, con ganas y espíritu de empuje. Por suerte el comité apoya.

-Hablando un poco de gestión municipal. Se cumplen 50 días de tu interinato, ¿Cómo te venís sintiendo?

- Realmente es un desafío muy lindo, pero no deja de ser difícil, porque transito con un equipo de trabajo que no es propio. Hay que recuperar confianza con los secretarios y directores, con los que puede haber una distancia.

El economista Nicolás Scardino (actual secretario de Gobierno), es mi mano derecha y mi funcionario de mayor confianza. Con el resto estamos recuperando el vínculo. Es decir, voy navegando un barco con marineros ajenos en un mar picado, pero, a pesar de eso, nos vamos ordenando".

-Hubo algunos cambios en el Gabinete Municipal…

-Como todos lo saben realizamos cambios porque era necesario. Por eso decidí que el secretario de Gobierno sea una persona de mi confianza, por eso desplacé al anterior. Es fundamental que en la mano derecha del intendente descanse todo lo que tiene que ver con la gestión, y también para mi tranquilidad.

-¿Cambios también de rumbo?

-Estamos ordenando la gestión, con otra impronta diferente a la que había, para recuperar músculo municipal y, por ejemplo, dejar de alquilar maquinaria vial. Hay mucho terciarizado, la idea es ir saliendo de ese esquema. No vamos a poder desprendernos de todo, porque no tenemos la infraestructura necesaria para brindar los servicios, pero es fundamental recuperar las máquinas y los vehículos municipales que están rotos para llegar a poder brindar los servicios con nuestra estructura y donde no lleguemos sí terciarizar.

-¿En cuanto a lo económico también hay cambios?

-Estamos tratando de hacer una gestión austera y eficiente para recuperar el equilibrio fiscal. Eso nos va a permitir proyectar a futuro, en un contexto inflacionario y económico que no es fácil.

-Se vienen otros 90 días como intendente interino, ¿Cuál va a ser el norte de la gestión?

-Vamos a seguir por el camino que arrancamos desde el primer día, controlando gastos, presupuestos y, sobre todo, austeridad. Vamos a terminar las obras que se han iniciado, que son muchas y están pendientes desde hace varios meses, por lo que tenemos que darle una salida de acuerdo a los números que vayamos manejando.

Es fundamental seguir gestionando para recuperar los planes de viviendas, porque es un déficit de años. Desde 2007 no hay planes, por lo que estamos entusiasmados en esa gestión que pronto dará buenas noticias. Vamos a mejorar el sistema de Salud, los servicios y seguiremos gestionando en todos los frentes. También haremos lo más posible con recursos propios.

-¿Qué es lo que más te preocupa de Rojas y la gestión?

-Son varios temas, pero principalmente me preocupa la situación social. A la gente no le alcanza la plata. Esto es una realidad dificultosa que vemos en el día a día. Por eso tratamos de estar cercanos a los vecinos de manera permanente. Por eso tengo una obsesión que se llama Parque Industrial, porque sé que, si bien es un camino largo a recorrer, va a ser una oportunidad de crecimiento y trabajo para los vecinos.

Queremos mejorar los servicios, como la recolección de residuos y recuperar los espacios públicos para el disfrute de las familias. No puede ser que se vayan a plazas de otras ciudades, porque en Rojas no encuentran un lugar adecuado como se merecen.

-¿Medioambiente?

-Es un tema pendiente que el estado no ha sabido dar respuesta hasta el momento. Vamos a trabajar fuerte en este tema.

-¿Qué te dice la gente en la calle?

-Por suerte es mucho el acompañamiento que recojo de los vecinos. También de empresarios que se han puesto a disposición. Está bueno generar y despertar confianza desde la política, lo cual no es fácil. Y por sobre todas las cosas, es importante que los valores que uno comulga que la gente los interprete, es fundamental en el ida y vuelta con los vecinos e instituciones. Todos saben cuál es el norte, ahora hay que mostrarlo en la gestión.

De a poco vamos cambiado lo que nos parece. No reniego del pasado, pero cada uno trata de ponerle a la gestión su propia impronta. No digo que la anterior estuviera mal, pero creo que el acompañamiento de la gente se debe a los cambios que hicimos.

-Cuando un intendente llega al poder sin haber ganado una elección, como en el caso de Ford o el tuyo, se habla de “debilidad política”, ¿sentís eso o no es tan así?

-La verdad que no lo siento. Veo mucho apoyo y acompañamiento. Las renovaciones no son fáciles. La convalidación de una elección en los hombros te otorga un cierto plus y tranquilidad por el respaldo de la gente. En este caso, estoy como interino de un intendente que está con un problema de salud, y además, ese intendente es quien reemplaza a quien había sido electo.

Si bien no es lo óptimo, no siento la debilidad. Y en lo personal me siento fortalecido y acompañado, no solo por el comité, sino por la sociedad. Siento mucho respaldo.

-Sos uno de los dos intendentes radicales de la Segunda Sección Electoral…

-Sí. Esto lo debemos replantear en el seno del partido. A nivel seccional y provincial creo que el radicalismo tiene mucho para crecer. De todos modos, no es fácil porque en todos lados hay ambiciones y una idiosincrasia de cada pueblo. Muchas veces no se escoge al mejor candidato, por problemas de internas, que en esto último somos expertos en el radicalismo.

-El comité provincia también transita momentos de internas, ¿Cómo está la relación con las partes?

-Tengo muy buena relación con los dos sectores. Tanto en Evolución como en Adelante Buenos Aires hay gente interesante. Si el partido se pone de acuerdo en los distintos jugadores que van a entrar a la cancha en todos los niveles, creo que vamos a salir fortalecidos. Esto se puede dar a raíz del diálogo o una interna. Lo que sí está claro es que el radicalismo tiene que encontrar fortaleza.

-Luego de unos años Rojas cuenta nuevamente con un Diputado Provincial representando a la Segunda, ¿Cuál es la meta ahora?

-Queremos que Rojas tenga un Senador Provincial. Porque el distrito necesita y se merece tener otro legislador por lo que vamos a hacer fuerza para que eso se pueda dar en la próxima elección. Como vos decías, sólo somos dos intendencias radicales en la Segunda y también creo que merecemos tener un legislador provincial que no solo trabaje para Rojas, sino para toda la Sección como alguna vez lo tuvimos.