“A veces, debemos aumentar los valores de pago o pagamos el combustible del profesional”

A diferencia de hospitales de la Región, donde faltan médicos de guardia para cubrir las emergencias que se suscitan diariamente, en el Hospital Saturnino E. Unzué de la ciudad de Rojas, las guardias de terapia están cubiertas en su totalidad por médicos nombrados. “Lo que quizá sucede en otras localidades es que empieza a disminuir la llegada de médicos de guardia, que son médicos que no se comprometen con el lugar o se van yendo a donde mejor les pagan. Es una problemática real al día de hoy y que seguramente algunos funcionarios, secretarios de salud y directores de hospitales estén afectados”, comentó el Dr. Germán Palmieri, secretario de Salud del Municipio de Rojas. Y agregó, que él, en su rol de secretario se debe ocupar de toda la salud del Distrito y eso incluye a Carabelas y Rafael Obligado.

En ese sentido, el profesional detalló que “Carabelas lo tenemos cubierto porque tenemos dos médicos residentes de ahí, que directamente viven en la localidad, y en Rafael Obligado lo teníamos resuelto hasta que el doctor Fernández Olaechea se jubiló. En este momento, estaríamos entrando en un déficit de conseguir un médico para esa localidad. Ahora, mandamos médicos de Rojas contratados que van la mayor parte del día y de los cuatro fines de semana pudimos cubrir dos. Igualmente, ya estamos trabajando para poder cubrir los dos que faltan, con lo cual ya tendríamos el tema resuelto”.

Las medidas llevadas a cabo

En cuanto a las medidas que desde el Municipio llevan a cabo para lograr mantener cubiertas todas las demandas médicas, Palmieri remarcó que “por el momento tenemos un Jefe de Guardia, que se está encargando de que no falten médicos. Para ello, a veces, debemos aumentar los valores de pago de la guardia o pagamos el combustible del profesional. Tratamos de que la guardia se haga de la mejor forma posible”. Y relató que “a veces, lo que pasa en las localidades chicas, es que el médico de allí es como que tiene la camiseta puesta y en cambio, el que viene de afuera, hace la guardia y se va y ni siquiera identifica a quien atiende. Entonces, las personas pasan a ser un número y eso no me gusta. En las localidades se pone más en juego la vocación”.

Por otro lado, explicó que Rojas es una localidad de 23 mil habitantes y que el Hospital es “prácticamente el único sector de salud con guardia permanente de la ciudad”. Si bien está la clínica privada, esta no cuenta con una guardia permanente, sino que funciona como consultorio con el área de internaciones para cirugías. El doctor aseguró que en el Hospital reciben entre 50 y 100 consultas diarias y que “nosotros cubrimos esa demanda con dos médicos de guardia por día de lunes a viernes y tratamos de que el fin de semana haya tres, más el médico de terapia. O sea, que tenemos cuatro médicos en forma activa. A eso hay que sumarle las subespecialidades, que se cubren de forma pasiva y todo lo que es rayos, laboratorio, ginecología, cardiología, cirugía y alguna otra interconsulta que podamos tener”.

Respecto a las especialidades que cuenta el Saturnino E. Unzué, Palmieri expresó que “tenemos una amplia variedad de profesionales. Contamos con una sala de internación permanente, guardia de pediatría 24 horas y una sala de neonatología que fue inaugurada hace cuatro años. Nuestro hospital es chico, pero está preparado. Estamos tratando de aumentar los recursos humanos y el personal de enfermería”. Y agregó que “la verdad es que contamos con varias especialidades, como oftalmología, otorrinolaringología, neumonología y oncología. Aunque sabemos que siempre se pide más, como un neurólogo por ejemplo. Lo que buscamos, desde la Secretaría, es que la gente no tenga que viajar a otra ciudad para atenderse con un especialista”. En busca del tomógrafo público

En cuanto a infraestructura y tecnología, el doctor reconoció que “esa es una de las cosas que estamos tratando de mejorar. Teníamos una terapia intensiva con cinco camas con monitores y respiradores, y sumamos cuatro camas más para el Covid. Y hay posibilidad de poner una más”. Y agregó que “si consideramos los grandes hospitales regionales, tanto el de Pergamino como el de Junín, los mismos oscilan entre 15 y 20 camas para 100 mil habitantes y nosotros tenemos 10 para 23 mil”. Además, el profesional manifestó que están tratando de gestionar con Provincia y Nación el primer tomógrafo para el sector público. “Queremos tener nuestro propio tomógrafo para no mover al paciente al sector privado. Es una gran deuda pendiente que tenemos con el hospital y vamos a tratar de saldarla en los próximos meses o el próximo año”.

Suma ambulancias

En las últimas horas, el Hospital Municipal Unzué sumó dos unidades al parque automotor del servicio de emergencias. Para concretar estas incorporaciones fue fundamental la decisión de la Asociación Cooperadora del Hospital de otorgar al Municipio la prioridad para adquirir la ambulancia y la unidad de traslado que pusieron a la venta con el objetivo de comprar una nueva para el servicio que ofrecen.

Es así que se realizó la operación, pudiendo sumar al servicio de emergencias del Hospital, una ambulancia equipada Renault Master y una unidad para traslado Peugeot Partner que puede resultar de utilidad para múltiples actividades sanitarias, como lo fue la jornada de vacunación días pasados en el paraje de La Beba. La adquisición de estas ambulancias se suma a la de la localidad de Rafael Obligado, que ahora cuenta con ambulancia propia.