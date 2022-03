El futbolista rojense Agustín Martegani seguirá en San Lorenzo

Esta semana el Club Atlético San Lorenzo de Almagro hizo oficial la renovación del contrato con el futbolista rojense Agustín Martegani. El vínculo entre El Cuervo y el jugador, surgido de Argentino Rojas, será hasta diciembre de 2024.

“Marta”, como le dicen en la institución de Boedo, viene teniendo un desempeño destacado dentro de los once jugadores iniciales que suele parar en la cancha Pedro Troglio. A pesar de ello, la marcha del equipo que dirige el ex jugador de la selección argentina no viene siendo de lo mejor.

El rojense, nacido el 20 de mayo de 2000, se desempeña como mediocampista ofensivo y ya lleva disputados 13 partidos oficiales con la camiseta de CASLA, club al que llegó a finales de 2017, procedente del Club Atlético Argentino Rojas.

Martegani, fue promovido de la reserva por Jorge Almirón en 2019 e hizo su debut profesional en la derrota por 2 a 0 del club de Boedo ante Estudiantes de San Luis, partido correspondiente a la Copa Argentina disputado el 22 de mayo de 2019.

El Ciclón (décimo con cinco puntos en la Zona 1 de la Liga), se medirá mañana ante Huracán (sexto con seis puntos en la Zona 2), su clásico rival; partido que corresponde a la fecha 7 de la Copa de Liga Profesional. ​