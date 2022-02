El Hogar de Ancianos de Rojas tiene un déficit mensual de 400 mil pesos

El Hogar de Ancianos "San Francisco de Asís" de Rojas tiene nueva comisión directiva. Dos de sus miembros brindaron una entrevista en Clyfer TV y dieron su parecer de cómo encontraron la institución. Adelantaron que la situación económica no es de las mejores, y por eso van a iniciar una campaña de socios y pondrán a la venta una rifa.

La ex concejal Silvina Chehin es una de las personas que se suma al Hogar, consideró: “Siempre me preocuparon las instituciones sociales y creo que involucrarse es el camino”. Por su parte la ex presidenta del HCD de Rojas Laura Ortubia, es una de las nuevas integrantse de la comisión, la ex concejal admitió: “Hay que estar comprometido y saber que vamos a sacar adelante a la institución, la cual ha ido mejorando mucho en cuanto al bienestar de los abuelos. El Hogar tiene un déficit mensual de 300 o 400 mil pesos mensuales”.

En tanto, a través de las redes sociales, la institución comunicó: “La semana pasada comenzó a formar parte de nuestro equipo de trabajo una persona a cargo del mantenimiento del Hogar”. Se trata de Carlos Uspong, un empleado del municipio de Rojas que realizará tareas en el hogar. “Estará llevando a cabo sus actividades dentro de nuestra sede edilicia, para dar todo su soporte en el cuidado de nuestra parquización, como así también el mantenimiento preventivo y reparativo de equipos y muebles que son parte de todo lo que nos rodea. Es nuestro objetivo mejorar, embellecer y dar así una mejor calidad de vida a todos sus residentes”, detallaron.