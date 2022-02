Rojas proyecta cómo convertirse en un distrito “cardioprotegido”

El martes 1 de febrero, Lucas Laborde se convirtió en director de Defensa Civil del Municipio de Rojas. Este hecho, que puede pasar por alto o no resultar significativo, lo es en realidad. Porque luego de mucho tiempo, el distrito contará con un director en dicha cartera, pero también porque quien ocupa ese lugar de manera oficial desde hace unos días tiene una larga trayectoria en materia de prevención y accidentología.

Lucas Laborde tiene 38 años. Hace casi 25 años que forma parte de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rojas, una entidad con un prestigio que crece día a día entre los rojenses, no solo por su forma de actuar, sino también por la gran inversión en infraestructura que han desarrollado en los últimos años (nuevo cuartel, vehículos y constantes capacitaciones). Dentro de ese esquema, el nuevo director de Defensa Civil ha sabido ganarse un lugar a fuerza de trabajo y liderazgo.

Desde su ingreso a la Escuela de Cadetes, allá por 1997, a convertirse en el actual jefe del Cuerpo Activo (cargo que ocupa desde hace seis años), ha pasado por diferentes situaciones que lo han ido forjando en su carrera. Desde el último martes, Laborde asume su nuevo rol de director de Defensa Civil con el objetivo inicial de coordinar el cuerpo de Bomberos, Policía, SAME y otras dependencias municipales. Algo que conoce muy bien, pero que ahora tendrá que hacerlo con otra perspectiva.

En diálogo con Democracia, Laborde trazó un panorama completo y dio detalles de su nueva función. “Hace un tiempo que estábamos trabajando en esto, porque en realidad veníamos organizando todo desde antes de la pandemia, junto a personal de Seguridad del Municipio, del SAME y Policía Comunal (con quienes armamos un protocolo de trabajo para presentar a las autoridades), además de Bomberos”, explicó.

En muchos municipios del interior por lo general quienes están a cargo de estas direcciones son personas vinculadas a Bomberos. Con frecuencia sucede que alguien del cuerpo con constantes capacitaciones a sus espaldas, además de un rango elevado, es quien se hace cargo de este rol. El funcionario detalló que eso se da porque “ven al bombero como una persona idónea”. De hecho, en más de una oportunidad, los Bomberos son quienes se han puesto al mando (siempre supervisados por el intendente de turno), en diferentes emergencias de magnitud que han surgido.

La posibilidad del resurgimiento de Defensa Civil se dio tras diferentes encuentros con integrantes del Departamento Ejecutivo que venían planteando esta necesidad. El cargo es político. Es decir que depende de la voluntad de cada intendente elegir a la persona a cargo. Una de las metas es romper con esto, para que la dirección sea apolítica y funcione a largo plazo, más allá de quién esté a cargo de la intendencia.

Esto dará continuidad en el proyecto, pero por ahora es solo una idea.

En esta nueva dirección la clave será la forma de trabajar a corto y largo plazo, prevenir y afrontar posibles accidentes. Sobre esto, el jefe de Bomberos resaltó la necesidad de armar con urgencia un plan y un equipo de trabajo que perdure en el tiempo, siempre dependiendo de resultados. “No es lo mejor estar improvisando y vivir en constantes cambios”, incorporó.

En estos días se han desarrollado diferentes encuentros en el Gobierno municipal, donde han dejado enmarcadas ideas a seguir que serán coordinadas por el director Laborde y supervisadas por el actual intendente Cristian Ford. Laborde remarcó la necesidad de acercarse a diferentes áreas para estar preparados para una futura emergencia que todos saben que puede ocurrir, pero no cuándo.

Otro punto a coordinar es la relación e interacción del ámbito público y privado. Sobre esto, el bombero dijo: “Tenemos que tener en cuenta que por lo general en una emergencia hay vidas en juego. Cuando no contamos con recursos, nuestro camino es solicitar lo que estamos buscando a quien lo disponga. Esto por lo general se da en el ámbito privado”.

Prevención, capacitaciones, manejo de riesgo e hipótesis serán algunos de los pilares en la construcción de este proyecto. En esto será clave la relación coordinada con Defensa Civil de provincia de Buenos Aires. Laborde admitió que tiene una relación laboral fluida con el director provincial Fabián García. “Tienen material para brindar que podemos absorber y volcarlo al territorio”, sintetizó.

Dejando de lado lo estrictamente laboral por un momento e ingresando al aspecto sentimental y vocacional, este nuevo proyecto significa mucho para Lucas Laborde, quien aseguró que “son metas que se van cumpliendo, que se mantendrán a flote con trabajo, esfuerzo y constantes capacitaciones”. Y anexó: “Considero que tengo mucho para dar y brindarle al ciudadano. No soy de quedarme quieto, me gusta trabajar y conseguir cosas para el bien de las instituciones de las cuales formo parte. Son seis años de gestión que respaldan lo que digo. Pero ese trabajo no lo hice solo, sino que no lo podría haber logrado sin Lionel Daletto (segundo jefe de Bomberos), el Cuerpo Activo y toda la comisión directiva”.

De cara a lo que viene será fundamental la comunicación entre las partes involucradas. Pensando el futuro a corto plazo, Laborde sabe que tiene afrontar su nuevo rol de la mejor forma posible y su apuesta será la prevención. “Me gustaría seguir trabajando fuerte capacitando a instituciones y ciudadanos con cursos de RCP. En los últimos días en Rojas han fallecido varias personas a causa de paros cardiacos, algunas de ellas de corta edad sin patología. Dios quiera que nunca nadie deba brindar a otra persona RCP, pero es necesario contar con la mayor cantidad de vecinos que sepan desenvolverse en este tipo de acciones”, remarcó. Por eso mismo, el director adelantó que “la meta clara en el horizonte es convertir a Rojas en un distrito cardio protegida”; es decir con gente capacitada y con la mayor cantidad de desfibriladores posibles. Todo un desafío que dependerá de apoyo e inversión.

____________________________________

Seguinos en Instagram