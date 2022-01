Médicos aislados y capacidad limitada en el sector de Pediatría del hospital de Rojas

El director asociado del Hospital Municipal Saturnino Unzué de Rojas, Antonio Lógica, y la responsable del área de Pediatría, Analía Guilera, ofrecieron una conferencia de prensa para dar detalles de la situación que atraviesa el nosocomio local, en el marco del aumento exponencial de contagios de Covid-19 y las dificultades que se presentan en la atención de pacientes debido a la gran cantidad de médicos y trabajadores de la salud aislados.

“Queremos poner a la población en conocimiento respecto de la capacidad limitada que tenemos en el hospital municipal, en función de Covid-19, por la cantidad de personal infectado”, dijo el director asociado Antonio Lógica y añadió: “eso también impacta en el resto del manejo, tuvimos cuadros graves de personas que demandan movimientos importantes, eso genera que haya detalles para pulir y hacer lo mejor posible. Tenemos la capacidad limitada en la atención en Pediatría; es importante que la gente entienda, la demanda es una realidad y hay que entender la situación en la que estamos, no es una pavada, es un problema serio donde tenemos que priorizar que nadie se quede sin atención. Es importante atender a quien lo necesita, algunas personas se acercan con una demanda que no es necesaria”.

Por su parte, la médica pediatra Analía Guilera dijo que “en el Servicio de Pediatría, la mayoría del personal está aislado. En este momento somos dos médicos sin Covid: una está de vacaciones y la otra soy yo, todos los otros médicos de planta están con coronavirus y somos dos personas para poder cubrir la guardia, el consultorio respiratorio y a mí me toca también la parte de Neonatología. El último martes estuve en la guardia, en el consultorio respiratorio y en Neo, no había otra persona, estuve cubriendo cuatro sectores, tomando en cuenta también Internación”.

“Quiero que lo sepan porque van a tener espera, no es posible cubrir tanta demanda, la semana pasada y esta llegaron pediatras de Junín para cubrir todo, la mayoría del personal está aislado. Queremos que sepan que la urgencia siempre va a ser atendida, los padres que traen a chicos con síntomas leves van a tener que esperar, se va a dar prioridad a la urgencia: nacimientos, internaciones por dificultad respiratoria, la internación lleva una hora como mínimo, o dos, puede haber demoras.

La idea es que podamos dar respuesta a todos, pero ahora los recursos están limitados y tenemos que dar prioridad en la atención, si no, no sería lógico, quedaría sin atención alguien que realmente lo necesita”, dijo Analía Guilera.

Respecto de la variante Ómicron, la doctora dijo que “ es muy contagiosa, las medidas de prevención son fundamentales para evitar contagios, pero asimismo hay contagios, por suerte en la mayoría de los casos da síntomas leves, por ende no es tan necesario traerlos si tienen síntomas leves, hay que esperar la evolución o llamar al hospital y consultarnos, los podemos guiar en la consulta, no nos molesta que llamen para saber si vale la pena o no traerlos al hospital, según los síntomas que tienen. De esa manera se agiliza y se guía la consulta”. Respecto de las señales de alarma, Guilera puntualizó que “los casos aumentan en forma exponencial, en nuestro distrito, en los distritos vecinos y en todo el país, la mayoría son cuadros de la vía superior, no tanto a la vía inferior o pulmones como otras variantes, el pilar fundamental es la vacunación. Casos va a haber, no hay que entrar en pánico, si los síntomas persisten más de cinco días, si hay fiebre que cuesta bajar, o hay dificultad respiratoria, esa es la consulta que requiere de atención inmediata. Entonces, si priorizamos esos casos, que son la minoría, vamos a poder dar respuesta”.

“La parte de Pediatría se traduce a la patología del adulto, si sos contacto estrecho y empezás con síntomas, no necesitás hisoparte, ya sos considerado paciente positivo”, dijo Antonio Lógica con la intención de que se comprenda la importancia de optimizar recursos. Al tiempo que Analía Guilera agregó: “necesitamos que la población nos ayude a encontrar este equilibrio, algunos lo comprenden y otros llegan con una actitud de exigencia”.

