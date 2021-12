Emergencia hídrica en Rojas: operativos para el abastecimiento de agua

En la mañana del miércoles, en una reunión que se llevó a cabo en el Municipio, se definió la declaración de la emergencia hídrica mediante decreto ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante, y se delinearon los pasos a seguir para la realización de distintos operativos de asistencia a los vecinos de los barrios que se encuentran afectados. De la reunión participaron Bomberos Voluntarios y las áreas municipales de Obras y Servicios Públicos, Desarrollo Social, Secretaría Legal y Secretaría de Seguridad, además de Concejales del HCD, con la finalidad de establecer los lineamientos a seguir por la falta de agua.

Las autoridades definieron declarar la emergencia hídrica, que implica la prohibición por 6 meses del uso del agua para aquellas actividades domésticas como baldeo de veredas, lavado de autos, riego, entre otras. Y toda aquella actividad que no sea de primera necesidad, como la higiene o el consumo personal.

Operativo con Bomberos Voluntarios en los barrios afectados

El operativo se realizará de 17.30 a 20.30 en los barrios Liberador San Martín, Unión y Santa Teresa. Estos Barrios fueron previamente censados por el área de Desarrollo Social. El operativo consiste en el abastecimiento de agua no potable para el uso doméstico, suministrada por Bomberos Voluntarios, y agua potable en bidones provista por Desarrollo Social, apta para el consumo.

Por otro lado, se otorgarán bombas y cisternas para vecinos afectados y censados previamente, que no pueden pagar los elementos y que, por la altura de sus tanques, no poseen presión suficiente para el abastecimiento del agua de red. Estas bombas y cisternas no succionan agua de la red, no deprimen el recurso, sino que impulsan el agua entrante en el hogar para que tenga presión suficiente y poder elevarla los metros necesarios para que llegue al tanque.

Es importante remarcar que la emergencia hídrica fue declarada también en municipios vecinos debido a la sequía y la ola de calor presente en toda la zona. Desde las autoridades municipales, funcionarios y bomberos pidieron la colaboración de la gente para cuidar este recurso de vital importancia, establecer prioridades de uso y ser empáticos con aquellos vecinos que no están teniendo presión suficiente en sus domicilios y se ven afectados por esta problemática.