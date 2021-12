Rojas: vecinos sin agua desde hace doce días

En la jornada del lunes, vecinos de distintos barrios de Rojas manifestaron malestar por la faltante de agua y baja presión. Esta problemática, que se repite año tras año en época de verano, motivó a que en horas de esta mañana se realice una conferencia de prensa en la Municipalidad. Francisco Rodriguez es vecino de barrio Libertador y, en diálogo con CLYFER TV, señaló que "hace once días que no tenemos agua, pasamos Navidad sin agua, no se brindó ninguna solución, solo promesas".

"Supuestamente van a llegar bombas y tanques, Desarrollo Social va a hacer una recorrida por el barrio, no carga el tanque, estamos todos muy preocupados, vecinos se acercaron al Palacio Municipal y no obtuvieron respuesta", dijo Rodriguez y agregó: "hay mucha gente grande en este barrio, los jóvenes somos los que nos tenemos que ocupar de llevarles soluciones; no se pueden bañar, no pueden lavar los platos, ya son once días, hay temperaturas elevadas, también falta en los barrios Unión, Santa Teresa, Evita, es complejo porque en invierno ya teníamos poca presión de agua".